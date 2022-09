Man steekt Zaanse woning in brand

De brand in die op 14 augustus aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat woedde is aangestoken. De politie heeft vandaag beelden naar buiten gebracht van de brandstichter die zij daarvoor zoeken. In het bewoonde kraakpand lag een vrouw te slapen die maar net aan, aan de vlammen kon ontsnappen.

De man loopt die nacht rond 3.00 uur met een gevulde plastic tas richting de A.F. de Savornin Lohmanstraat. De politie schrijft dat hij 5 minuten later, met een snellere pas dan eerst, terug loopt via de Dominee Baxstraat in de richting van de Peperstraat. Op de terugweg lijkt de plastic tas van de man een stuk leger te zijn.

Ondertussen is er bij de woning brand gesticht. In het pand zijn die nacht volgens de brandweer verschillende mensen aanwezig. Zij kunnen allemaal op tijd naar buiten. Een van hen, een vrouw, ligt te slapen als de brand aan wordt gestoken, zij kan nog net op tijd aan de vlammenzee ontsnappen.

Vlammen uit het dak

Kort daarna slaan de vlammen uit het dak. Vanwege de rook moeten omwonenden hun huis verlaten en de straat wordt afgezet. De brandweer besluit het kraakpand uit te laten branden en rond 7.35 uur die ochtend, is het vuur uit.

De politie is op zoek naar de man die de brand heeft aangestoken. Hij droeg die nacht een zwart shirt, een korte blauwe sportbroek en zwarte schoenen. Het plastic tasje wat hij bij zich had, is zwart-wit geblokt.