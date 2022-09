Stadsbestuur vraagt Tweede Kamer in te stemmen met transgenderwet

Het stadsbestuur heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de vraag om in te stemmen met de nieuwe Transenderwet. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de invoering van de wet 'een belangrijke stap'.

De wet zou het voor iedereen makkelijker maken om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf veilig te voelen, 'ongeacht gender, leeftijd, geloof, culturele identiteit of seksuele oriëntatie'. In de brief staat dat Amsterdam relatief gezien een grote diverse transgemeenschap kent.

Vernederend en onnodig

"We weten dat het voor de trans en queer gemeenschappen in onze stad vernederend en onnodig is om gesprekken te moeten voeren met deskundigen, psychologen of artsen om een verklaring te verkrijgen waarmee genderidentiteit in officiële documenten aangepast mag worden", schrijft het stadsbestuur. "Hier kunnen we als land een einde aan maken en dat behoren we dan ook te doen."

De wachtlijsten voor de transgenderzorg en in de GGZ zouden nu onnodige langdurende stress en ongemak opleveren. "Met de wetswijziging zou wijziging van de geslachtsaanduiding niet meer afhankelijk zijn van deze wachttijden omdat de deskundigenverklaring niet meer als voorwaarde geldt."

Paspoort

Als de nieuwe wet er komt mogen mensen zelf bepalen of ze een V of M in hun paspoort willen. Het is nog maar de vraag of de Transgenderwet het haalt. De VVD en het CDA twijfelen nog en meerdere oppositiepartijen zijn kritisch.

De hele brief, ondertekend door wethouder Touria Meliani (Inclusie en Antidiscriminatie) namens het hele college, is hier te lezen.