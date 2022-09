Zinkgat Lijnbaansgracht ontstond na duikonderzoek: "Evenwicht verstoord"

Het zinkgat in de Lijnbaansgracht is ontstaan nadat de gemeente duikonderzoek liet uitvoeren. Dat staat in een brief van wethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad.

Uit onderzoek bleek dat het zogeheten grondkerende scherm, wat voorkomt dat grond gaat verschuiven - ontbrak. "Het duikonderzoek dat we uitvoeren om de staat van de kademuren in beeld te brengen, heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat het kwetsbare evenwicht is verstoord en er zand onder het wegdek heeft kunnen wegspoelen in de richting van de gracht", schrijft de wethouder in de brief.

Voorspellend onderhoud

Het duikonderzoek is onderdeel van een groot onderzoek naar houten palen, dat uitgevoerd wordt om de staat van de fundering in beeld te brengen. Het onderzoek heeft volgens Van der Horst een 'schat aan kennis en informatie' opgeleverd de afgelopen jaren. "We gaan steeds meer uit van voorspellend onderhoud op basis van de daadwerkelijke staat, waarmee je tevens onnodig onderhoud voorkom."

Overigens staan de projectteams die zich met de bruggen en kades bezig houden volgens Van der Horst nog steeds 'onder druk'. "Het de afgelopen periode niet altijd gelukt om deze op niveau en stabiel te krijgen." Dit terwijl stabiliteit volgens de wethouder 'cruciaal' is voor een succesvol project.

Lastig

Dat is niet het enige probleem. De projectkosten stijgen ook en er worden vaak te hoge eisen gesteld. Van der Horst: "Dat gaat om inhoudelijke eisen, zoals rond monumentale waarden, werkwijzen en behoud van bomen en eisen die we stellen aan de uitvoering bijvoorbeeld over bereikbaarheid van de omgeving, het verplaatsen van woonboten en vervoer over water. We zien dat dit het lastig maakt om voldoende meters te vernieuwen kademuur te vinden."

Eerder bleek al dat het zo'n anderhalve maand duurt totdat het sinkhole op de Lijnbaansgracht gerepareerd is. Het gat blijft tot die tijd afgezet.

Bewoners waren vorige week niet verbaasd over het zinkgat: