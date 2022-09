Rob Cerneus bouwt droomatelier: "Ik wil hier nooit meer weg"

Na twee jaar keihard werken is het atelier van kunstenaar Rob Cerneus af. Een prachtige grote schuur met uitzicht op de polder, de molen van Etersheim en de dijk. En op die dijk staat de trots van Rob: zijn Poldermeisje Veenus. "Ik kijk uit op mijn meisje dat daar kwetsbaar, fier en sterk de elementen trotseert. Ik wil hier nooit meer weg. " Robs atelier en tevens galerie wordt vandaag officieel geopend. Het is ook de start van de Kunstmaand in de gemeente Edam-Volendam met tal van exposities, lezingen en muziek.

Het houten skelet vormt de basis van het atelier. Rob kon de oude houten balken op de kop tikken in de houthavens van Zaandam. "Ik ben tegen deze partij hout aangelopen omdat ik als docent op zoek was naar hout voor mijn leerlingen. Het was een partij oud Amerikaans grenen en het lag er al een hele tijd. Het is van de Pieter Schoen verffabriek geweest. Ik was er op slag verliefd op."

En vanuit dit hout ontstond het idee om een nieuw atelier te bouwen. "Alleen zat het vol met spijkers. Je hebt geen idee hoeveel tijd het me gekost heeft om ze er allemaal uit te halen." Rob glijdt met zijn hand over de geschuurde balken. "Moet je eens voelen hoe glad het is." Van de restanten heeft hij sokkels voor zijn beelden gemaakt en bijzettafels voor bij de (zelfgemaakte) bank.

Badkamer

Niets maar dan ook niets heeft Rob aan het toeval overgelaten. Het keukenaanrecht en de spoelbak zijn van zwart gegoten graniet. De lampenkappen van de vele spotjes op de houten dwarsbalken zijn zwart, zelfs de oorspronkelijk gele pvc-buizen heeft Rob zwart gemaakt. Bruin, zwart en het wit van de wanden domineren de ruimte. "Ik wil dat het er strak uitziet", zegt Rob die plotseling twee grote houten deuren openschuift waarachter een blinkende badkamer tevoorschijn komt. "Ja, dat had je niet verwacht toch?"

Eigen galerie

De ruimte is in eerste instantie zijn atelier, maar ook zeer geschikt voor exposities. "Zo heb ik mijn eigen galerie", zegt Rob die het liefst alles in eigen handen houdt. Voor de kunstmaand hangt hij zijn tekeningen aan een lange wand. Op de andere wand kom het werk van de 25-jarige Bob Doets, de Fotograaf des Waterlands. "Geweldige foto's maakt hij terwijl hij geen enkele foto-opleiding heeft gedaan. Ik vind het prachtig om hem op weg te helpen met zo'n expositie."

De expositie van Rob en Bob is te bezoeken in de weekenden van 1 en 2 oktober en 15 en 16 oktober.