Is deze drone de oplossing voor het personeelstekort in de glastuinbouwsector?

Een nieuwe drone moet het personeelstekort in de glastuinbouwsector verhelpen. Die werd vanochtend gepresenteerd bij de Seed meets Technology in Zwaagdijk-Oost. "Het idee is ontstaan omdat er te weining mensen met groene handen in Nederland beschikbaar zijn", vertelt mede-oprichter Frans-Peter Dechering.

De drone is al langer in ontwikkeling en gebruiker van het eerste uur, Mike Gitzels, heeft hem al drie jaar rond vliegen. "Vroeger liepen er twee weken lang tien werknemers door de kas, nu vliegt de drone rond", aldus Gitzels die in Wervershoof jonge aardappelplanten kweekt. In het begin was er tussen het dronebedrijf en Gitzels nog regelmatig contact, omdat de drone nog in de ontwikkelingsfase zat. Inmiddels doet de drone het goed en is het contact niet meer nodig. Nu wordt de drone ook aan de rest van de 'tuinbouwwereld' gepresenteerd.

"Wij zijn net begonnen en hebben nu tien klanten, waarvan een paar in Noord-Holland maar ook al in het buitenland", aldus Dechering. De drone die met een app te besturen is, vliegt zelfstandig rond door de kas en navigeert aan de hand van QR-codes die op de muur hangen. "Wanneer de drone klaar is, krijg je een voortgangsrapport in de mail." Dit rapport gebruikt Gitzels om te zien hoe het ervoor staat met de groei van zijn jonge aardappelplanten. "Nu we zo makkelijk data verkrijgen, proberen we dit te koppelen aan de verdere levenscyclus van de plant. We volgen de plant al vanaf dat we het zaadje planten. Hiermee hopen wij nieuwe inzichten te krijgen."