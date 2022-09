Dubbel gevoel bij Bergenaren na veroordeling ex-ambtenaar: "Hoop dat beerput alsnog opengaat"

De veroordeling van de Bergense ex-ambtenaar Eric van H. zorgt voor gemengde gevoelens bij de verschillende bewonersgroepen in het dorp. Van H. werd vanmiddag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld voor omkoping . De ex-ambtenaar krijgt een taakstraf van 200 uur. Verder moet hij 35.000 euro aan financieel voordeel terugbetalen aan de Staat. "Hij is de dans ontsprongen", aldus een van de inwoners.

Dit is volgens de rechter in strijd met zijn ambtsplicht aangezien Van H. hiervan voordeel heeft gehad. "Er is geen bewijs dat de projectontwikkelaar is bevoordeeld, maar dat maakt voor de strafbaarheid niets uit." Er bestaat namelijk de 'aanmerkelijke kans dat de lening is verstrekt om er iets voor terug te krijgen', en 'is er sprake van ambtelijke omkoping'.

Het feit dat er nu een veroordeling ligt tegen de ex-ambtenaar is mede te danken aan Bergenaar Fred Vos van de facebookpagina Samen Bergen Verzetten. Het was Vos die er via het kadaster achter kwam dat de projectontwikkelaar een lening had verstrekt aan Eric van H. Hij is blij dat er nu een veroordeling ligt, maar baalt wel dat de ex-ambtenaar alleen voor het aannemen van de hypotheek wordt bestraft.

"Ik begrijp de uitspraak wel op basis van het bewijsmateriaal dat nu op tafel ligt", zegt Vos tegen NH Nieuws. "Toch is er natuurlijk een veel groter plaatje. Er zijn meer mensen binnen de gemeente geweest die hier vanaf wisten, daar ben ik van overtuigd. Van H. heeft tegen mij gezegd dat als hij veroordeeld wordt de beerput helemaal opengaat. Ik hoop dat dat nu alsnog gebeurt."

Sporen uitwissen

Volgens René Meijer, eerder woordvoerder van de bewonersgroep Mooier Bergen, gaat dat niet gebeuren. Ook hij legt zich neer bij het besluit van de rechter. "Als er geen bewijzen zijn dan is dit wat het is. Dat is het mooie van onze rechtsstaat. Ik heb er wél een dubbel gevoel over want de ambtenaar heeft ook de tijd gehad om zijn sporen uit te wissen. Er is veel meer aan de hand, maar het is niet te bewijzen en daar moeten we ons bij neerleggen."

Het onderzoek naar de mogelijke corruptie van de ambtenaar veroorzaakte veel onrust in Bergen. De oud-ambtenaar was betrokken bij verschillende lopende projecten, zoals de herinrichting van het centrum van Bergen, verschillende grote woningbouwplannen en de voetbalfusie in Egmond aan den Hoef. Veel bewoners vinden dat deze projecten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, aangezien de ambtenaar projectleider was.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er sprake is van belangenverstrengeling bij grote bouwprojecten. Wel heeft het vertrouwen in het openbaar bestuur een flinke knauw gekregen (tekst loopt door onder video).