An de reet weest... Wat zeg jij nou? Doe mee en geef je mening over het Westfriese dialect

Er zijn verschillende cultuurbewakers die het dialect levend proberen te houden. Creatief Westfries bijvoorbeeld. Ze schrijven Westfriese verhalen, liedjes en hebben tegenwoordig een eigen podcast . Af en toe zijn er kerkdiensten in het dialect. En onder ook jongeren geniet de band Oôs Joôs, bekend van onder meer Prut an me leerze , grote populariteit. En wie kent de Los Onderdikos-hit ' Bloemkooltoid ' niet.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]