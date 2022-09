Winterse taferelen in Amsterdam door flinke hagelbui

Een flinke hagelbui heeft vanmiddag voor winterse taferelen in Amsterdam gezorgd.

In het centrum ging het rond 15.30 uur los. Zo'n twintig minuten later kwam de bui over Nieuw-West heen.

Volgens Jaco van Weezel van weersite Weeronline komt het door buien die langzaam over trekken. "En doordat ze langzaam trekken kan er dan zoveel hagel vallen dat het even wit kleurt. Iets wat vaker voorkomt in september, maar zeker niet elk jaar."

Hij noemt het koud weer voor de tijd van het jaar. "Normaal is het nu 17 à 18 graden en vanmiddag zitten we rond 14 graden. Tijdens buien is het frisser."