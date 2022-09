Technische bedrijven azen op aandacht van scholieren op beurs: "Keihard mensen nodig"

Alle branches kampen inmiddels met personeelstekorten, maar voor veel bedrijven in de technische sector is de krapte op de arbeidsmarkt al langer dagelijkse realiteit. Dat blijkt een belangrijke reden om mee te doen aan de Techniek Driedaagse, een beurs die scholieren uit de regio warm moet maken voor een baan in de technische hoek.

Techniek Driedaagse - TechNet Amstel & Venen

Decor van deze vijfde editie van de Techniek Driedaagse is de bedrijfslocatie van Van Vliet Containers aan de Rietwijkeroordweg in Aalsmeer. Dat bedrijf deelt deze week van dinsdag tot en met donderdag haar locatie met tientallen andere bedrijven uit regio Amstelland en de gemeente Ronde Venen (Utrecht). Personeel van die bedrijven ontvangt daar drie dagen lang in totaal ruim vierduizend middelbare én basisscholieren van tientallen scholen in Aalsmeer, Uithoorn en Ronde Venen. Ieder bedrijf heeft z'n stand of hoek, waar ze leerlingen in totaal vijftig verschillende workshops geven om ze zo kennis te laten maken met de breedte van techniek. Zonnepanelen en warmtepompen Initiatiefnemer is TechNet Amstel & Venen, een netwerk van scholen, bedrijven en overheden dat jongeren wil enthousiasmeren voor technische beroepen. "Want zij bouwen straks namelijk alle woningen. Zij onderhouden alle zonnepanelen en warmtepompen", aldus TechNet op haar website. Tekst gaat verder onder foto.

Techniek Driedaagse - TechNet Amstel & Venen

Een van de deelnemende bedrijven is het 90 jaar oude schoonmaakbedrijf Raggers uit Uithoorn, met zo'n 400 mensen op de loonlijst. "Veel mensen denken dan snel aan een mop en vieze toiletten, maar wij zijn een technisch schoonmaakbedrijf", vertelt commercieel directeur Chantal van Amerongen, die het bedrijf met haar broer runt. "We reinigen technische installaties, we doen gang cleans en maken schoon in ziekenhuizen en op Schiphol", vertelt Van Amerongen over haar niche en klantenbestand. Hoewel het bedrijf 'veel vacatures heeft', is de nood niet aan de man. "Tijdens corona hebben we ons personeel in dienst gehouden en andere werkzaamheden gegeven", verklaart ze waarom ze dit voorjaar 'snel weer konden opschalen'. Lagergeschoold personeel Veel ouders verkiezen voor hun kinderen hoger (theoretisch) onderwijs boven lager (praktisch) onderwijs, maar Van Amerongen laakt die trend. "Als je op scholen gaat kijken, zie je veel meer waardering voor havo en vwo dan voor het vmbo", zegt ze. "Maar juist de lagergeschoolde mensen zijn keihard nodig. Ik kan wel leuk directeurtje spelen, maar zonder hen is er niemand om directeur van te zijn." Wel blijkt uit een tweet van TechNet dat het aantal vmbo'ers dat voor een praktische in plaats van een theoretische leerweg kiest vorig jaar voor het eerst toenam. Daarmee was er volgens het platform sterktechniekonderwijs.nl 'hoe dan ook sprake van een trendbreuk'. Tekst gaat verder onder tweet.

Schoonmaakbedrijf Raggers heeft op de beurs in Aalsmeer geen stand, maar 'een hoekje', waar de scholieren een workshop volgen. "Het was lastig, want we konden geen machine meenemen", aldus de directeur. De workshop sluit daarom niet écht aan op de dagelijkse werkpraktijk, al past de activiteit wel degelijk binnen het thema 'poetsen': "Ze kunnen bij ons tandpasta maken, met kokosolie, esotherische oliën en zout", vertelt ze.

Quote "Misschien denken ze in de toekomst wel: goh, wat een leuk vak" Chantal van Amerongen (eigenaar raggers)

"We vinden het vooral leuk om iets voor de kinderen te doen", vertelt Van Amerongen over haar motivatie om op de beurs te staan. De illusie dat deelname aan het evenement op korte termijn méér oplevert dan mond-tot-mondreclame, heeft ze niet. "Maar misschien denken ze in de verre toekomst wel: goh, wat een leuk vak." Hoewel het Uithoornse aannemingsbedrijf UBA TechNet Amstel & Venen en de Techniek Driedaagse financieel steunt, zijn ze dit jaar niet op de beurs aanwezig. "Omdat we mensen tekortkomen", legt Hoofd Personeelszaken Edwin de Veld aan NH Nieuws uit. "En het voorbereiden en invullen van zo'n stand kost toch flink wat tijd."

UBA werkt onder meer aan de transitie van het KPMG-gebouw langs de A9, van kantorencomplex naar appartementen, vertelt De Veld. Ook is zijn bedrijf verantwoordelijk voor de bouw van appartementen op het Connexxion-terrein in Uithoorn en voor Bankrasstaete, de woontorens aan de Amstelveense Bankrashof.

Dat heeft vooral te maken met de zwaarwerkregeling, een soort vroegpensioen waar de laatste tijd veel mensen bij het bedrijf gebruik van hebben gemaakt, vertelt De Veld. Voor lopende projecten heeft het bedrijf voldoende mensen in dienst, maar we zouden graag groeien', aldus het Hoofd Personeelszaken. Op de bouwplaats zou hij zonder problemen dertig nieuwe medewerkers kunnen inzetten. "Ook wel in de werkvoorbereiding en projectcoördinatie, maar de grote getallen zien we op de bouwplaats. We zien het al langer, maar de laatste jaren is het in een stroomversnelling geraakt." Concurrenten Behalve over het aantrekken van nieuwe mensen is hij bezig met het behouden van huidig personeel. "Want mensen zijn gewild", verwijst hij naar concurrerende aannemers die op de loer liggen om werknemers weg te kapen. Het belangrijkste doel van de beurs is volgens De Veld het benadrukken van belang van techniekonderwijs, naast het enthousiasmeren van de kinderen. "En hopelijk kiezen ze ze voor een baan in de techniek, het liefst in de bouw."

NH Nieuws doet later vandaag verslag van de Techniek Driedaagse. Dan volgen we enkele leerlingen van de Amstelveense VMBO-school Panta Rhei.