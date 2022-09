Verbruik van aardgas in regio Amsterdam daalt dit jaar met 10 procent

Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam daalt dit jaar naar verwachting met bijna 10 procent ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander.

Bij het verbruik van aardgas hanteert Liander drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Gasmiljonairs

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -20 procent. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 12 procent. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 7 procent minder gasverbruik.

In mei van dit jaar was de voorspelde afname van het gasverbruik in de regio nog 4 procent. Uit een nadere analyse blijkt dat toen bij de gasmiljonairs ook de afgesloten aansluitingen waren meegenomen in de berekeningen. Daardoor was de reductie in deze groep veel kleiner dan nu het geval blijkt te zijn. Wanneer de cijfers uit mei hiervoor worden gecorrigeerd, was de afname destijds 7,5 procent in plaats van 4 procent.

Oorlog in Oekraïne

De directe aanleiding om tot snelle reductie over te gaan is de oorlog in Oekraïne. "Het reductiedoel van 15% maakt ons namelijk onafhankelijk van Russisch gas", aldus coördinator Marc van Gemert van het 'Actienetwerk 15% gas terug'.