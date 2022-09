Al bijna achtduizend Gooise huishoudens hebben energietoeslag gekregen

Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren hebben tot nu toe een kleine achtduizend huishoudens een geldbedrag toegekend. Dat is het grootste deel van alle aanvragen, pakweg zeshonderd aanvragen zijn afgewezen. Er zijn ook nog aanvragen in behandeling.

Vanwege de hoge energieprijzen dreigen veel huishoudens met een laag inkomen in de problemen te komen, voornamelijk met een variabel contract. Om de hoge kosten te drukken, stelde het kabinet 800 euro beschikbaar. Vanaf 7 juli kwam daar nog 500 euro bovenop, zodat er in totaal 1.300 euro beschikbaar is aan energietoeslag.

Bijstandsuitkering

Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben het bedrag van 1.300 euro automatisch op hun rekening ontvangen. Ook wanneer je tot 120 procent van het sociaal minimum inkomen verdient, heb je recht op de toeslag.

Hilversum en Gooise Meren hebben dat percentage al verhoogd tot 130 procent, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden.