Meerdere gevechtshelikopters trainen boven Amsterdam en Hoorn

Drie Apache-gevechtshelikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainden vandaag boven Amsterdam en Hoorn. Vanuit de basis in Leusden vlogen ze op meerdere plekken in het Noord-Hollandse luchtruim.

"Wij oefenen het laagvliegen met de Apache omdat dit bij uitstek een wapensysteem is dat heel laag kan vliegen en daarmee buiten de radar van de vijand kan blijven", legt Raissa Broeren, woordvoerder bij de Koninklijke Luchtmacht, uit aan NH Nieuws. De apaches zijn onderdeel van de laagvliegoefening 'Warhammer', waarbij vliegende eenheden en grondeenheden hun samenwerking trainen.

Oorlog in Oekraïne

Volgens de woordvoerder heeft het niks te maken met de oorlog in Oekraïne. "Dit soort oefeningen, met name in stedelijke gebieden, worden ver van tevoren al ingepland."

Het laagvliegen wordt het hele jaar door getraind, met name boven weilanden en andere rustige gebieden. "Maar we moeten ook in stedelijk gebied oefenen", licht Broeren toe. "Met een speciale vergunning mogen wij vandaag de hele dag laagvliegen in Noord-Holland."

De drie helikopters vlogen vanochtend boven Amsterdam en vanmiddag boven Hoorn. Na enkele rondjes zijn de helikopters geland op een braakliggend terrein bij de parkeerplaats Pelmolenpad in Hoorn. Vanmiddag wordt er nog getraind boven Culemborg.