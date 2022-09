De Peiling: vlees moet duurder worden

De verkoop van duurzame vleesvervangers is vanwege de financiële crisis gedaald . Dat verandert niet als een vegetarische hamburger of een lapje nepkip duurder blijft dan een écht stuk vlees. Moeten we dat niet omdraaien? En zou het voor het milieu niet beter zijn als echt vlees duurder wordt dan vleesvervangers?

De verkoop van vleesvervangers kende de afgelopen jaren een constante tot zelfs explosieve groei onder de Nederlandse bevolking. Nu ook in deze branche de prijzen stijgen, stappen mensen weer over op de andere optie: goedkope stukken vlees. Sinds er financieel onzekere tijden voor de deur staan, kiezen veel Nederlanders voor hun portemonnee in plaats van het milieu.

De reden dat vleesvervangers meer aan de prijs zijn, komt door het kleine segment. Veel geld gaat naar de innovatie van de producten, zodat de structuur en smaak steeds beter ontwikkeld wordt.

Duurder vlees?

De kosten van vleesvervangers en vers vlees liggen dichter bij elkaar dan ooit. Echt vlees is op dit moment gemiddeld 20 procent goedkoper dan een vleesvervanger. De prijzen zouden nog dichter bij elkaar kunnen komen als een echte biefstuk even duur of zelfs duurder wordt dan een vegetarische biefstuk.

Mensen kiezen nu niet voor de duurzame optie, omdat deze te duur is. Wat denk jij? Moet vlees duurder worden om gedachtes over vleesvervangers te veranderen?