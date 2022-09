Man (22) steekt in op fietser in Halfweg, slachtoffer vlucht casino in

Een 22-jarige man uit Zwanenburg heeft zondagavond rond middernacht geprobeerd met een mes een voorbijkomende fietser neer te steken. Het slachtoffer werd uiteindelijk alleen in z'n rugzak gestoken.

Dat gebeurde op de Haarlemmerstraatweg, tussen het outletcentrum en het casino en het station, bevestigt een woordvoerder van de politie.

Als de Zwanenburger - zelf ook op de fiets - de fietser ziet naderen, vraagt hij om een sigaret. De man zegt dat hij geen sigaretten heeft, en fietst door, waarop de Zwanenburger achter hem aangaat.

Rugzak

Hij steekt met een mes in op de rugzak van de fietser, en probeert hem vervolgens in z'n buik te steken. De fietser ontwijkt de steekbeweging, laat z'n fiets achter en vlucht het casino in. Daar wordt hij opgevangen door een medewerker, die de politie voor hem belt.

Agenten treffen de verdachte kort daarna aan op de Dennenlaan, waar hij wordt opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zit nog vast. "Het gaat om een ernstig feit", aldus de politiewoordvoerder. "Vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal over het vervolg zal beslissen."

Verward

Hoewel het om een verwarde man gaat, is de ernst van het feit waarvan hij verdacht wordt voldoende reden om hem tijdens het onderzoek vast te houden, vertelt de woordvoerder. Mogelijk wordt hij in een later stadium overgedragen aan zorgorganisaties.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.