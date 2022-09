Maatschappelijke hulporganisaties staan meer dan ooit te springen om hulp

De hulpvraag van Zaanse maatschappelijke organisaties is nog nooit zo groot geweest. Vrijwilliger zijn schaars en ook het vinden van bestuursleden is knap lastig. Tijdens de Zaanse Beursvloer wordt vandaag vraag en aanbod gematcht. Zo is weggeefwinkel Nix nog steeds op zoek naar een ruimte om minima gezinnen te helpen.

Een mooi voorbeeld is het TAZZ: Tassenactie Zaanstad. Het is ze gelukt om hun goodiebags te vullen. Al twee jaar lang worden er meer dan 400 tasjes gevuld. Dit tasje zorgt voor een praatje aan de deur en lach op het gezicht van de ontvanger. Ook dit jaar hoopt de organisatie dat ze genoeg spullen krijgen om zo veel mensen blij te maken.

Ook Michael van der Meer is aanwezig. De Wormerveerder wil graag een vaste BMX-baan. Hij zoekt nu een fietsenrek, lege vaten die te gebruiken zijn als prullenbak en picknicktafels. Dat laatste is ook welkom bij de oude plek van Et Buut, waar nu Oekraïense vluchtelingen zitten. Van het plein wordt veel gebruik gemaakt, maar tuinmeubelen zijn er nog niet in overvloed.

NH Nieuws is erbij

Naast de vraag, zijn er ook verschillende mensen en organisaties die iets aanbieden. Zo geeft burgemeester Jan Hamming tips, Voor Je Buurt biedt diverse subsidies aan voor buurtinitiatieven en maakt Natasja Andringa graag je tuin weer mooi. Daarnaast zijn wij, NH Nieuws, aanwezig om de dag vast te leggen.