'Grootst mogelijke Cruijff Court' op andere plek Velsen-Noord • Bewonersbijeenkomst over veiligheid in IJmuiden

Het lang verwachte nieuwe Cruyff Court in Velsen-Noord moet aan de Grote Hout- of Koningsweg gaan komen, ter hoogte van de jeugdontmoetingsplek. Dat meldt de gemeente in een brief.

Vorig jaar trok PepsiCo uit het niets de stekker uit het nieuwe Cruyff Court aan het Stratingsplantsoen. Grappig detail: het veld moest toen volledig uit gerecyclede petflessen en chipszakjes bestaan. Het bedrijf gaf geen reden voor de plotselinge terugtrekking. Eén van de vermoedens was dat het bedrijf door media-aandacht 'bang was geworden voor de associatie met kindermarketing.'

Door het wegvallen van PepsiCo was er niet genoeg geld meer om de plannen een vervolg te geven, totdat de UEFA foundation, een stichting van de Europese voetbalbond, een half jaar geleden besloot aan het project bij te dragen.

Eerder zou het Cruyff Court op de plek van de voetbalkooi aan het Stratingsplantsoen komen, maar aan de Grote Hout- of Koningsweg is er ruimte voor een groter speelveld dan op de 'oude' locatie. Ook een plek in het Wijkeroogpark ter hoogte van de skatebaan viel onder andere om die reden af als kanshebber voor het sportveld.

Volgens de brief van de gemeente willen jeugd, de buurtsportcoaches en de stichting SportSupport bij deze volgende poging 'het grootst mogelijke Cruyff Court2 aanleggen'. De gemeente wil aan die wens tegemoetkomen.

Op woensdag 12 oktober kunnen buurtbewoners in De Stek meepraten over verschillende ontwerpen van het nieuwe Cruyff Court.