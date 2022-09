Zorgen in Amsterdamse raad over voortbestaan Kwekerij Osdorp, dringt aan op oplossing

Verschillende partijen in de Amsterdamse gemeenteraad, waaronder SP, GroenLinks VVD, Bij1 en Partij voor de Dieren, maken zich zorgen over het voortbestaan van Kwekerij Osdorp, een dagbesteding van Landzijde. Vanwege een nieuwe aanbestedingsronde dreigt de kwekerij voor de helft te moeten krimpen. Meerdere raadsleden drongen er bij de wethouder op aan om met een oplossing te komen.

Remine Alberts van de SP noemde de mogelijke gevolgen voor de kwekerij onacceptabel. Op de dagbesteding van Kwekerij Osdorp werken mensen die niet zo makkelijk meekomen op de reguliere arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen. Bij de nieuwe aanbestedingsronde is voorlopig besloten dat de dagbestedingen van Landzijde voor meer dan de helft moeten krimpen. Dat zou betekenen dat deze locatie zal moeten verdwijnen.

"De wethouder zou een hardheidsclausule kunnen toepassen. Of aan anderen die de gunning wel kregen, vragen om hun plekken af te staan voor de mensen bij de Kwekerij. Ik vraag haar al haar creativiteit aan te boren. De eerdere aanbesteding, die over moest, gunde De Kwekerij wél en nu niet, dat is zuur", zegt Alberts.

Raadsleden zeiden verder vanmorgen in de commissievergadering de menselijke maat in het traject te missen. De benadering van de aanbesteding zou te technocratisch zijn. "Denk vaker na over de praktische consequenties, en niet alleen over de beleidsmatige kant van aanbestedingen", zei Yolanda Hoogtanders van de VVD.

Jenneke van Pijpen sprak over de belangrijke sociale functie van de kwekerij en uitte, net zoals onder meer Alberts, haar zorgen over de gevolgen voor de medewerkers bij het wegvallen van hun dagbesteding.

Eerst aanbesteding afwachten

Verantwoordelijk wethouder Shula Rijxman kon nog geen uitsluitsel geven over de uitkomst van de aanbesteding. "Het is een lastig communiceren, omdat de aanbesteding formeel nog niet is afgerond. Ik mag inhoudelijk niet reageren op een bepaald aantal vragen." Volgend Rijxman kan ze op korte termijn, zodra alle procedures zijn afgerond, wel meer vertellen over de uitkomst van het proces. Ze benadrukte dat er afspraken zijn gemaakt over onder meer een eventuele warme overdracht, mocht een andere partij de aanbesteding winnen.

Op verzoek van onder meer GroenLinks en de SP wordt er gekeken of er, nadat het aanbestedingstraject is afgerond, een andere oplossing kan worden gevonden voor de kwekerij. SP'er Alberts kondigde al aan een motie in te willen gaan dienen bij de volgende gemeenteraad, als een beloofde brief van de wethouder uitblijft.

