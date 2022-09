Stormvaste beelden van Roland Orlando aan zee bij Petten en meer robuuste tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week kun je stalen beelden bewonderen aan de kust bij Petten, historische films over de strijd tegen het water bekijken in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en is er het hele weekend kunst en kamermuziek in het kerkje van Durgerdam.

Uitgaanstip 1: stalen beelden aan zee bij Petten Beeldhouwer Roland Orlando uit Burgervlotbrug maakt beelden die niets voorstellen. Hij maakt zogenaamde concrete kunst die meer dan abstract is. Hij scoort er mee over de hele wereld, ook prinses Beatrix is fan. Buiten Petten staat een permanent beeld Springtij en aan het strand bij Petten is nog tot en met dit weekend een tijdelijke expositie van zijn beelden. Lekker uitwaaien aan het strand en kunst bekijken, kan het mooier? Daarnaast opent op zondag 2 oktober de tentoonstelling de Toekomst is Nu in Museum Kranenburgh in Bergen, waar Roland Orlando ook met een groot beeld staat.

Uitgaanstip 2: Zuiderzee in beeld in Enkhuizen Het is de Maand van de Geschiedenis en in het Zuiderzeemuseum zijn dit weekend daarom allerlei films te zien die te maken hebben met de strijd tegen het water. Films van onder andere Bert Haanstra en Joris Ivens over de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. De allereerste gesproken woorden in een Nederlandstalige film zijn te horen: "Hoor, hoor, de dijk is dicht!". De films worden op 1 en 2 oktober vertoond in het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, gratis toegankelijk voor bezoekers van het museum.

Uitgaanstip 3: Klankkleurfestival in Durgerdam Het kerkje in Durgerdam, net boven Amsterdam, staat dit weekend in het teken van muziek en beeldende kunst. Op het Klankkleurfestival gaan muziek en beeldende kunst hand in hand. Optredens zijn er onder andere van violiste Janneke van Proyen en gitarist Eric Vaarzon Morel. Kunstenaars maken maskers die in een expositie worden tentoongesteld. Op zaterdag zijn er twee uitvoeringen met de Zeven laatste woorden van Jezus Christus van Jozef Hayden. Op zondag worden alle maskers feestelijk belicht in Rameau's Dans van de Vredesspijp en mag het publiek meedansen op een gemaskerd bal. De festivalbrasserie is open voor een hapje en een drankje. Klankkleurfestival in Durgerdam is van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober.