Woning beschoten op de Admiralengracht in Amsterdam-West

Op de Admiralengracht in de Amsterdamse wijk de Baarsjes is een pand beschoten. Er zijn kogelhulzen gevonden en in een raam van een woning op een eerste etage zit een gat.

Vermoedelijk is het afgelopen nacht gebeurd, maar is het op dat moment niet gemeld. De politie werd vanmorgen ingeschakeld. De straat is nu afgezet en de recherche doet onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt.