Extra geld beschikbaar: nog meer Zaankanters zitten er warmpjes bij deze winter

Goed nieuws voor mensen uit Zaanstad, want de gemeente heeft besloten de energietoeslag uit te breiden. Dat betekent dat nog meer mensen uit de gemeente in aanmerking komen voor een energietoeslag tussen de 700 en 1.300 euro. "En dit geld hoef je niet terug te betalen", benadrukt de woordvoerder van de gemeente Zaanstad.

gemeente Zaanstad

Het aanvragen van een toeslag als compensatie voor de hogere energiekosten is voor veel mensen nog erg onduidelijk. Dat bleek uit een rondgang op de braderie in Landsmeer afgelopen weekend. Mensen zijn bang dat ze de toeslag op een later moment moeten terugbetalen. Meer Zaanstad is de eerste gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland die besloten heeft deze toeslag uit te breiden. Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kwamen al in aanmerking voor de energietoeslag. Zaanstad laat aan NH Nieuws weten dat inmiddels 75 tot 80 procent van de mensen die er recht op hebben, dit hebben gekregen. De overige 20 tot 25 procent is nog in behandeling, omdat de gegevens bijvoorbeeld nog niet juist zijn.

Vanaf 17 oktober komen ook inwoners met een inkomen tot 130 procent en tot 140 procent van de bijstandsnorm voor de energietoeslag in aanmerking. De hoogte van het bedrag hangt af van het inkomen per huishouden.



Het hoogste bedrag, 1.300 euro, gaat naar mensen die tot 120 procent van de bijstandnorm verdienen. Zaankanters die op 130 procent zitten, kunnen 1.000 euro aanvragen en er is 700 euro per gezin beschikbaar voor mensen die 140 procent verdienen.

Zelf aanvragen Let op: je moet de energietoeslag wel zelf aanvragen via de site van de gemeente Zaanstad. Alleen Zaankanters uit de groep 120 procent die al 800 euro energietoeslag hebben ontvangen, hoeven niets te doen. Zij krijgen in de week van 17 oktober automatisch de resterende 500 euro op hun rekening.