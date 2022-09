10.000 Amstelveners eenzaam: 'Samen een rondje fietsen is niet altijd juiste medicijn'

Ongeveer 10.000 Amstelveners zijn eenzaam. Het is echter niet zo dat deze mensen gemakkelijk te herkennen zijn. Iemand die zich eenzaam voelt, is in veel gevallen juist angstig om deze gevoelens te uiten. Vijftien Amstelveense organisaties bundelen daarom hun krachten in 'Better Together'. Binnen deze organisatie verzamelen én delen instellingen advies en deskundigheid op het gebied van eenzaamheid en verbinding.

AAN!

Wie zich verdiept in eenzaamheid komt er snel achter dat het hier niet gaat om die oude oma die dagelijks achter de begonia's zit. "Alleen is niet altijd eenzaam", zegt Caron Honold, wijkcoach in Keizer Karelpark. Volgens onderzoek komt eenzaamheid tien maal zoveel voor bij mensen onder de 65 dan boven deze leeftijd. Rondje fietsen Honold, in dienst bij welzijnsorganisatie Participe, vindt het belangrijk om samen met veertien andere Amstelveense organisaties ervoor te zorgen dat de ervaringen en kennis rondom eenzaamheid worden gedeeld. "Belangrijk is daarbij dat we weten wat wordt verstaan onder eenzaamheid. En ook hoe we eenzaamheid kunnen aanpakken. Samen een rondje fietsen of soep buiten de deur eten is niet altijd het juiste medicijn." Landelijk eenzaamheid-expert Jeanette Rijks benadrukt dat ook. "Natuurlijk kan het leuk zijn om iemand eens mee te nemen naar het strand. Maar als je denkt dat het ook maar een grammetje eenzaamheid oplost, nee..."

Quote "Eenzame mensen verliezen hun sociale antennes" Caron Honold - Wijkcoach Particpe