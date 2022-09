Bestuurder naar het ziekenhuis na ongeluk op Zeeweg in Overveen

Aan de Zeeweg in Overveen, de N200, is aan het eind van de middag een ongeluk gebeurd. Om nog onduidelijke reden is een auto van de weg geraakt. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat ervan uit dat alleen deze auto betrokken was bij het ongeluk. Hoe de bestuurder eraan toe is, is op het moment niet bekend.

De Zeeweg, in de richting van Haarlem, is enige tijd afgesloten geweest omdat de politie onderzoek heeft gedaan naar het ongeluk. Ondertussen is de weg weer open.

De Zeeweg

Op de Zeeweg gebeuren vaker ongelukken. Afgelopen april klapte een bestuurder op een boom en kwam met de schrik vrij. Nog geen twee weken later raakte een motorrijder zwaargewond na hij onderuit ging in een flauwe bocht.

De komende jaren wil de provincie de verkeersveiligheid op de Zeeweg aanpakken. Met extra verkeersborden op plekken waar fietsers oversteken en een verlaging van de maximumsnelheid moeten de weg veiliger worden. Deze maatregelen worden in het eerste deel van 2023 genomen. De weg wordt in 2028 helemaal aangepakt. Vanwege het 100-jarig jubileum van de weg konden Bloemendalers meedenken over oplossingen om de weg veiliger te maken.