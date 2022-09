Kater Frankie doodgebeten door hond in Alkmaar, baasjes willen antwoorden

Wat is er gebeurd met Frankie? Dat willen baasjes Aïsha en Milan uit Alkmaar graag weten. De kater werd zaterdagmiddag doodgebeten door een loslopende hond in de Tielhovenstraat. Het diepbedroefde stel hoopt dat getuigen zich melden. "Het gebeurde op een speelpleintje, wat als het een kind was?"

Zondagmiddag hebben Aïsha en haar vriend Milan het lichaam van Frankie opgehaald. "Je beseft eigenlijk nooit helemaal hoe dierbaar ze zijn, hoe diep die liefde zit, totdat je ze verliest. We waren echt onwijs gek op dat beest en zijn heel erg verdrietig. Het is gewoon familie. Kinderen hebben we niet, maar we zijn wel ons kindje kwijt."

Eenmaal thuis gaat opnieuw de telefoon. Het is een van de agenten die zaterdag op de melding was afgekomen. Hij vertelt haar dat getuigen honden hebben zien loslopen, maar verder zou niemand iets hebben gezien. Wel stond de hele buurt op stelten: "Buurtbewoners hoorden geblaf, gekrijs en toen een doodse stilte. Vervolgens zagen ze Frankie dood in de speeltuin liggen. Buren hebben een dekentje over hem heengelegd."

Lang hebben ze niet van hem kunnen genieten. "Hij was nog maar een jaar en drie maanden. Het was zo'n enorme kletskous en we praatten ook altijd terug. Nu is het akelig stil in huis."

Frankie wordt vanavond gecremeerd in het crematorium van Zaandam. "We hebben een dakterras en ik wilde hem niet in een park begraven. Onze andere kat Freddie, die uit hetzelfde nestje komt, hebben we ook afscheid van hem laten nemen. Hij miauwt veel en lijkt z'n broertje nog steeds te zoeken. We laten hem voorlopig binnen, want dit willen we niet nog eens meemaken."

Getuigen

Ze hoopt dat getuigen zich melden, in de hoop dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. En dat de bewuste eigenaar de hond in de toekomst aanlijnt. "Is het slim je hond los te laten lopen waar kinderen spelen? Als hij aan een riem had gezeten, dan was dit niet gebeurd. Wij zijn ons 'kindje' nu kwijt. Het was dit keer een kat, maar wat als iemand de volgende keer echt z'n kindje kwijt is?"

De politie komt later met een reactie.