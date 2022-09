Opsporing e-bikedieven faalt, bekent politie: "We krijgen het niet onder controle"

De politie krijgt geen grip op de diefstal van elektrische fietsen in het centrum van Hoofddorp. Ondanks camerabewaking werden de afgelopen twee weken werden zeker vijftien e-bikes gestolen. De politie zit met de handen in het haar en zegt niks te kunnen tegen de fietsendieven: "We krijgen dat maar niet onder controle en daar baal ik van."

E-bike naast woning - Adobestock

Wijkagent Johan Dubbeldam laat in een gesprek met NH Nieuws weten alles geprobeerd te hebben: "Vorig jaar zomer zijn er camera's opgehangen, we hebben lokfietsen geplaatst en we hebben gesurveilleerd in burgerkleding." 'Geen peil op te trekken' Omdat e-bikedieven geen favoriet dagdeel hebben om toe te slaan, is het volgens Dubbeldam onmogelijk om gericht te surveilleren. "Er is geen peil op te trekken." Van de 19 elektrische fietsen die de afgelopen twee weken zijn gestolen in Hoofddorp, zijn er 15 meegenomen uit het centrum. Het overkwam Paula vorige week nog. "Ik had mijn fiets netjes op slot gezet en het computertje meegenomen. Maar toen ik terugkwam was mijn fiets weg. Dat is echt zo raar om mee te maken", vertelt ze.

Quote "Ik ben nu wel wat huiverig om een andere fiets ergens neer te zetten" Paula Oudshoorn

De diefstal van haar fiets laat haar sporen na: "Ik ben nu wel wat huiverig om op een andere fiets te gaan en om hem ergens neer te zetten. Dan wordt de fiets mogelijk weer meegenomen, die gedachten zijn niet fijn. Het is heel pijnlijk en verdrietig. Mensen weten niet wat ze aanrichten", aldus Paula. Ook Elses fiets werd onlangs gestolen: "Je komt uit het winkelcentrum en je fiets is weg. Stond gewoon vast aan een fietsenrek. Ik was erg verdrietig, je hebt hard gewerkt voor je fiets en daar loopt een ander zo mee weg." "We pakken er wel eens één, en dan hoop je dat je in een schuur al die fietsen terugvindt. Maar dat is helaas niet het geval", vertelt Dubbeldam. "We hebben ook meerdere fietsendieven op camera staan, maar daar bleken we niks mee te kunnen." Grotere rol boa's Volgens Guus Wesselink, voorzitter van de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (S.A.F.E.), zouden lokale overheden wel degelijk meer kunnen doen om de diefstal van e-bikes terug te dringen. "Want de hotspots zijn bekend, en het is een belangrijke taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat burgers veilig gebruik kunnen maken van hun fiets." Wesselink denkt aan de bouw van meer overdekte, beveiligde fietsenstallingen. "Maar je kunt eventueel ook boa's een grotere rol geven bij de preventie van fietsendiefstal. Ze zijn al betrokken bij het verwijderen van weesfietsen, dus je zou ze een scanner kunnen geven waarmee je kunt controleren of fietsen gestolen zijn." Proef In Barendrecht, onder de rook van Rotterdam, loopt momenteel een proef waarbij boa's extra verantwoordelijkheid hebben gekregen rond de preventie van fietsendiefstal, vertelt Wesselink. Daar hoort ook een stukje voorlichting bij, want veel eigenaren gaan nog uitermate nonchalant met hun elektrisch aangedreven tweewielers om.

Quote "Vijftig tot tachtig procent van de gestolen e-bikes met chip komt terug" Guus wesselink, S.A.F.E.

"Daarom is ons advies aan de consument om een e-bike te verzekeren en uit te rusten met een track & trace-systeem", vervolgt Wesselink. Fietsen met track & trace (vaak gekoppeld aan een abonnement) kunnen na diefstal relatief eenvoudig worden opgespoord en worden terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. "Vijftig tot tachtig procent van de fietsen met een chip komt terug", aldus Wesselink.