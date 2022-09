Nog voor honderden huishoudens in Den Helder ligt de energietoeslag te wachten

In Schagen zitten ze nog maar op de helft van het aantal te verwachten aanvragen, zo schrijft Noordkop Centraal. Daar wordt uitgegaan van 'nog 3.500 meer aanvragen'.

Van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland heeft Den Helder tot nu toe aan de meeste huishoudens de energietoeslag uitgekeerd: 2.857. Op ruime afstand daarvan volgen Schagen (1.230 huishoudens), Hollands Kroon (765) en Texel (391). Daarbij geeft Hollands Kroon aan dat hier niet de mensen bij zitten die de toeslag automatisch hebben gekregen.

Bijstand

Alleen mensen die in de bijstand zitten, hebben de toeslag automatisch op hun rekening gekregen, alle anderen die er recht op hebben moeten het zelf aanvragen. Het verschilt per gemeente wanneer je de toeslag krijgt, maar in de meeste gevallen gaat het er om dat je maximaal 120 of 130 procent van het sociaal minimum mag verdienen aan inkomen.

Van de gemeenten Hollands Kroon en Texel is niet bekend hoeveel mensen mogelijk nog recht hebben op de energietoeslag, maar het nog niet hebben aangevraagd.

Aanvragen

Hieronder is te vinden waar je de toeslag kunt aanvragen per gemeente: