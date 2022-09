Bussumse hoofdverdachte van aanslagen rond Gelders fruitbedrijf bijna 20 jaar de cel in

G. wordt gezien als de opdrachtgever in de afpersingszaak rond het Hedelse fruitbedrijf. In mei 2019 werd er tussen de bananen van het fruitbedrijf 400 kilo cocaïne gevonden.

Daarna begon de enorme terreurcampagne. De groep eiste 2,5 miljoen euro aan 'schadevergoeding.' De eigenaren van de fruithandel werden bedreigd en afgeperst. Nadat er niet betaald werd, waren medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf hun leven niet zeker en werden er verschillende aanslagen gepleegd bij hun woningen. Het gaat om brandstichting in Tiel en beschietingen in Hedel, Kerkdriel, Velddriel en Waardenburg.

De rechtbank acht bewezen dat G. het fruitbedrijf heeft afgeperst en dat hij de opdrachtgever is van zeker vijftien aanslagen op woningen die gerelateerd zijn aan het bedrijf. G. is wel vrijgesproken van het afpersen via dreigende sms-berichten vanwege gebrek aan bewijs.

Handlangers

De rechtbank heeft naast G. ook vier medeverdachten veroordeeld. Zo kreeg de tussenpersoon een gevangenisstraf van 9 jaar. Het gaat om een 22-jarige Amsterdammer, die samen met G. vanuit de gevangenis vier aanslagen heeft georganiseerd. Deze man zocht naar uitvoerders en gaf instructies door.

Ook twee uitvoerders kregen een gevangenisstraf opgelegd. Het gaat hierbij om een 18-jarige man uit Amsterdam die betrokken was bij vijf aanslagen. In mei 2021 was hij in Hedel, Kerkdriel, Velddriel en Waardenburg de schutter. In juni 2021 in Tiel gooide hij twee flessen wasbenzine tegen de voordeur van een woning. De man was op het moment van het plegen minderjarig. Maar omdat hij volgens deskundige een 'relatief uitgerijpte persoonlijkheid' heeft en de feiten zo ernstig zijn kreeg hij uiteindelijk een celstraf van zes jaar.

Meer verdachten

De tweede uitvoerder is een 19-jarige Amsterdammer die betrokken is geweest bij twee aanslagen. In mei 2021 in Waardenburg controleerde hij of het huisnummer juist was en in juni 2021 in Tiel stak hij de voordeur van de woning in brand. Hij krijgt 16 maanden jeugddetentie en jeugd tbs opgelegd, vanwege het feit dat hij op het moment van plegen minderjarig was, minder toerekeningsvatbaar is en zijn rol bij één van de aanslagen beperkt is.

Een 24-jarige man uit Almere werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij was bij de aanslag in Tiel de chauffeur. Drie andere verdachten zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.