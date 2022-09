Tienduizend huishoudens in en om Alkmaar hebben energietoeslag ontvangen

Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag hebben nog tot eind november om die aan te vragen. Er ligt een bedrag van 1.300 euro te wachten. Nog niet iedereen heeft dat gedaan, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws onder de vijf gemeenten in de regio Alkmaar e.o.

Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard en Heiloo hebben tot nu toe ruim 12.000 aanvragen ontvangen, daarvan zijn er zo'n 10.000 toegekend. In alle vijf gemeenten zijn nog aanvragen in behandeling.

Vanwege de hoge energieprijzen dreigen veel huishoudens met een laag inkomen in de problemen te komen, voornamelijk met een variabel contract. Om de hoge kosten te drukken, stelde het kabinet 800 euro beschikbaar. Vanaf 7 juli kwam daar nog 500 euro bovenop, zodat er in totaal 1.300 euro beschikbaar is aan energietoeslag.

120 procent

Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben het bedrag van 1.300 euro automatisch op hun rekening ontvangen. Ook wanneer je tot 120 procent van het sociaal minimum inkomen verdient, heb je recht op de toeslag in de vijf gemeenten. In dit geval moet je de toeslag zelf aanvragen. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie.