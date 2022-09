De Peiling: 'een grapje moet kunnen'

Als je klein bent, word je al snel 'een kabouter' genoemd. Als je rood haar hebt, ben je 'een vuurtoren'. Moet kunnen toch? Of niet? Het is de Week Tegen Pesten en dit jaar gaat de campagne over de negatieve impact van zo'n geintje. De vraag is; hoe ver kun je gaan? Moeten grappenmakers op hun woorden letten of moet je daar tegenkunnen?

De Week Tegen Pesten heeft dit jaar als thema: Grapje! Moet toch kunnen?!

Met de week vraagt de Stichting School & Veiligheid aandacht voor de gevolgen van pesten. Grapjes en humor zijn leuk en zorgen voor een positieve sfeer, maar vaak worden grapjes gebruikt om pestgedrag goed te praten.

Het maken van geintjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt micro-agressie genoemd. Dit kan zich blijven opstapelen en kan mensen het gevoel geven dat ze er niet bijhoren. Zo kunnen grapjes uitdraaien op pesten.

Is iets grappig of grensoverschrijdend?

Scholen kunnen meedoen aan de week door bijvoorbeeld speciaal lesmateriaal in te zetten. Hierin wordt besproken dat er ook over verschillende meningen en opvattingen zijn over het onderwerp. Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten oefenen, geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor de toekomst.

De Week Tegen Pesten richt zich vooral op scholieren, maar op de werkvloer komt het maken van grapjes ook veel voor. Moeten de grappenmakers op hun woorden letten of moet je tegen een geintje kunnen?