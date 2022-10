Natuurlijk Noord-Holland: het Monster van de Ouderkerkerplas

De Ouderkerkerplas in één van de diepste wateren van Noord-Holland. Ooit gegraven voor de aanleg van de A9 is hij bijna veertig meter diep. In het water leeft van alles. Al snorkelend langs de randen zie je het wemelen van de waterplanten, kleine visjes, grote vissen en als klap op de vuurpijl het Monster van de Oudekerkerplas: een hele, hele, heeeeele grote snoek.

Bij natuur denken we vooral aan bijzondere planten, vogels, bos en misschien aan de wolf. We vergeten dat in onze waterrijke provincie veel natuur zich onder water bevindt. Hoog tijd om daar eens te gaan kijken. De Ouderkerkerplas is helder genoeg om te gaan snorkelen met Esther Douma die voor Groengebied Amstelland beheerder is van de plas. "Het water is hier best helder omdat het water brak is, een beetje zout. Veel algen vinden dat niet zo fijn en daarom heb je onder water wel drie meter zicht." Tekst gaat door onder de video.

Natuurlijk NH Ouderkerkerplas - NH Nieuws

Wat direct opvalt als je je hoofd onder water steekt, is hoe groen het daar is! "De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd", vertelt Esther. "Veel waterplanten die we de afgelopen decennia niet meer hebben gezien, keren terug. Ze krijgen eindelijk weer genoeg licht onder water." Dat is duidelijk te zien aan de lange slierten van het aarvederkruid en het fonteinkruid. Tekst gaat door onder de foto.

Het monster van de Ouderkerkerplas: een hele grote dikke snoek. - Martin de Vries

We snorkelen een beetje langs de rand van de plas waar het rond de twee meter diep is. Er zijn veel kleine visjes te zien. "Voorntjes, baarsjes, jonge karpers en brasems vinden voedsel en een schuilplaats tussen de planten op die diepte. Bovendien is het daar iets warmer wat voor koudbloedige vissen natuurlijk fijn is." Tekst gaat door onder de foto.

Brasems in de Ouderkerkerplas - NH Nieuws/Stephan Roest

Ook wat grotere vissen komen tevoorschijn. Brasems. Gelukkig laat het Monster van de Ouderkerkerplas zich niet zien. Deze enorme snoek is ooit gefilmd door duiker Martin de Vries. Of de snoek anderhalve meter lang is, zoals Martin beweert, valt niet na te gaan. De grootste ooit in Nederland gevangen snoek was 1,38 meter. Maar dat dit een joekel van een vis is, staat wel vast. Brrrrrr.