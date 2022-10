Nancy richt eerste Nederlandse hobbyclub voor stokpaarden op voor 8-jarige dochter

Een Nederlandse vereniging voor stokpaardrijden, waar de 8-jarige Wervershoofse Floor enorm fan van is, bestaat nog niet. Dus besloot moeder Nancy om een eigen vereniging op te zetten. "Wat er niet is, dat maken we dan maar zelf", zegt ze over de Hobby Horse Club West-Friesland. Volgende week zondag staat de eerste bijeenkomst gepland.

De 8-jarige Floor rijdt zelf paard, maar doet thuis niets liever dan stokpaardrijden. Daarom besloot Nancy in haar tuin een eigen hindernisbaan aan te leggen, waar Floor met plezier over heen gaat. Het parcours is gemaakt van allerlei stellages en kratten. Zelf heeft haar dochter twee eigen stokpaarden, die ze van haar zakgeld en het verkopen van spullen heeft gekocht. Met de feestdagen in aantocht staat een nieuw stokpaardje bovenaan haar verlanglijst.

Hobby Horse Club

Hobby Horse is de Engelse benaming voor stokpaardrijden, dat is overgewaaid uit Finland. In dat land staat de sport voor zelfvertrouwen, het mogen zijn wie je bent en het overwinnen van hindernissen. In Nederland wint de sport aan populariteit. Per jaar worden er meerdere wedstrijden gehouden. Een wedstrijd in april trok maar liefst 81 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België

Het eerste wereldkampioenschap werd vorige maand in het Belgische Geraardsbergen gehouden. Bij de sport kunnen zowel kinderen als volwassenen met een stokpaard verschillende disciplines lopen.

"Floor is fan van de sport geworden. Ze bekijkt op YouTube ook allerlei filmpjes uit het buitenland over stokpaardrijden en wilde graag op les", licht moeder Nancy toe. "Dus hebben we gekeken of er een hobbyclub in Nederland is waar ze zich aan zou kunnen sluiten."