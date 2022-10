Alkmaar staat goed op verduurzaamplaatje: "Communiceer dit ook naar inwoners toe"

De gemeente Alkmaar zet zich steeds meer in voor verduurzaming in de (binnen)stad en kreeg onlangs de prijs 'groenste stad van Nederland' uitgereikt. Naast lokale projecten, zoals geveltuintjes, ondergaat de Laat een groene metamorfose. De toerismebranche in Alkmaar zet zich meer in voor duurzaamheid en ook is de Innovatieraad Alkmaar actief bezig met het beleid rondom dit 'hot topic'. Maar worden inwoners van de stad genoeg betrokken bij deze verduurzaming en nog belangrijker; zien zij dit terug?

Duurzaamheid, een onderwerp wat inwoners steeds meer lijkt te raken. Steeds vaker worden we genoodzaakt om duurzame alternatieven te bedenken, zo ook in Alkmaar, waar 'de gemeente goed op weg is'. "Alkmaar kreeg pasgeleden nog de prijs voor de meest duurzame stad van Nederland uitgereikt", vertelt Ger Welbers, directeur van Alkmaar Marketing en Alkmaar Prachtstad. Dan rest de vraag; hoe staat het er op dit moment - in de brede zin van verduurzaming - voor in de historische stad Alkmaar? Groenste stad Alkmaar won op 6 september de prijs Green Cities Europe Award Nederland. Sinds 2020 zijn meerdere locaties, waaronder het Arkplein en Daalmeerplein, vergroend. In drie jaar tijd werd er 30.000 vierkante meter groen aan Alkmaar toegevoegd. Naast deze prijs laat gemeente met duurzame lokale projecten zien, bezig te zijn met duurzaamheid.

Rick Agter van creative workspace Urban Nomads Alkmaar: "Je ziet dat de gemeente actief bezig is met vergroening in de stad, dat is alleen maar positief! Ik vind het wel goed hoe Stadswerk072 en de gemeente over de Laat communiceert. De vernieuwing van deze winkelstraat is natuurlijk wel voor veel ondernemers vervelend, ze hebben daar veel last van." "Alkmaar is de meest groene stad van Nederland. Amsterdammers en Haarlemmers willen graag gaan wonen hier, omdat ze in een groene stad willen wonen", vertelt Mena Leila Kilani van de Innovatieraad Alkmaar. "Je ziet ook steeds meer lokale burgerinitiatieven ontstaan, zoals de geveltuintjes in de binnenstad."

17 werelddoelen Kilani zet zich samen met Global Goals Alkmaar in voor de duurzaamheid in de stad. "Wij zijn een burgerinitiatief, burgernetwerk, die zich richten op 17 werelddoelen, de zogeheten SDG's. Eén van de doelen is een leefbare stad: cultuur, natuur, veiligheid en inclusiviteit. Die moeten in balans zijn met elkaar", vertelt Kilani. "Het is een onderwerp waar de stad zich mee bezig houdt, ook vanwege de queer community." Daarnaast staat duurzaamheid voor ondernemers hoog in het vaandel. "Je ziet dat hier veel rekening mee wordt gehouden, ik ben voorstander van de SDG-doelen", zegt Rick Agter. "Je moet gezamenlijk en met ondernemers gaan kijken naar hoe je een duurzame invulling kunt gaan geven aan de stad. Én de andere kant van het spectrum; hoe maak je de leegstand in de stad aantrekkelijk?" Agter doelt hierbij op de functie die een binnenstad uitdraagt: "Het is een gemengde functie; verblijven, shoppen en iets kunnen beleven." Volgens hem wordt de regionale functie goed vervuld, maar gaat het erom dat de juiste doelgroepen de moeite nemen om naar de stad te komen. "Denk aan de leeftijd 18-45. Hoe zorg je dat deze mensen naar verschillende gebieden in de stad gaan? Die verscheidenheid is er, maar kunnen we dat goed naar buiten brengen."

Duurzaamheid Ook Alkmaar Prachtstad zet zich in voor de 17 SDG-doelen. "Wij hebben een VVV-vestiging op het Waagplein, waar veel souvenirs worden verkocht. Die waren ook uit China afkomstig, maar nu willen we alleen nog maar artikelen met een verhaal verkopen", vertelt Ger Welbers. "We zetten in op lokale producten, gemaakt door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We hebben artikelen uit China altijd nodig gehad om de winkel draaiende te houden, maar het past niet meer bij deze tijd." Welbers geeft aan dat er op heel veel verschillende vlakken op duurzaamheid wordt ingezet, zo ook in de toerismebranche; duurzaam toerisme. "Dat zijn bezoekers die niet alleen iets komen halen, maar ook iets komen brengen aan de stad. Die bezoeken onze culturele instellingen, blijven langer en komen regelmatig terug. Ze liggen niet alleen maar aan het strand." Agter: "Als ik naar huidige ondernemingen kijk, denk ik dat duurzaamheid geen vraag moet zijn maar standaard in je businessmodel moet worden meegenomen." Natuurlijk is de situatie van de ondernemer bepalend, voegt hij toe. "Je probeert altijd zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Het is geen unique selling point meer." Onduidelijke communicatie 'Een leefbare stad die in balans is'; dat is een van de uitgangspunten van de Innovatieraad Alkmaar. Toch zien Alkmaarders bepaalde keuzes in Alkmaar en het centrum niet altijd aankomen. Dat heeft volgens Mena Leila Kilani te maken met de communicatie naar inwoners toe. "Er is een groot verschil tussen een groot duurzaamheidsbeleid met wat er op langer termijn gebeurd, en wat je als inwoner terugziet in je omgeving en achtertuin." Plantenbakken aan lantaarnpalen die in de stad worden wegbezuinigd, nieuwe zomerversiering - gele vlinders en groene blaadjes - met verlichting die ervoor terugkomt, is een voorbeeld van te weinig communicatie/inclusiviteit. Voor veel inwoners is het een verwarrende keuze; want is dit wel duurzaam en noodzakelijk in de zomer? “Ik heb me niet aan de zomerversiering gestoord, want ik kijk naar de gebouwen en naar de sfeer van de stad. Ik vind ze wel overbodig, daarom kijk ik er gewoon langs. Ik weet niet waar het idee vandaan kwam", stelt Carol Korringa, voorzitter Historische Vereniging Alkmaar. "Maar leuke initiatieven vanuit bewoners en gebruikers vind ik prachtig. Ik ga het niet afkeuren."

"Plantenbakken die worden weggehaald, dat heeft misschien niet zoveel impact. Maar richting de communicatie van bewoners is het niet handig om dit weg te halen en elektronica op te hangen", benadrukt Kilani. "De communicatie is niet goed, los van de kwestie smaak. Je wil weten of het duurzame energie is die wordt gebruikt, of het verantwoord is ingekocht en of het meedraagt aan de veiligheid van de stad?" 'Steeds meer projecten' Alkmaarder Niels van der Busse en sociaal cultureel werker, denkt dat we als stad wel goed op weg zijn met verduurzaming. "Ik kom steeds meer projecten tegen die daar mee bezig zijn en ik heb toevallig ook het coalitieakkoord gelezen en daar werd ook veel over duurzaamheid gezegd", vertelt hij. "En ik ben voor mijn werk ook naar een bijeenkomst voor de bewonerscommissie van Alkmaar geweest en daar zie je ook echt dat bewoners gepassioneerd zijn om een wijk samen mooier, leuker en duurzamer te maken." Kilani oppert dat er meer inclusiviteit mag zijn: "Betrek meer inwoners van Alkmaar bij wat er gaande is. Misschien in de straten af en toe een enquête houden of een mini-burgerberaad over grote zichtbare acties in de stad." Volgens haar liggen de verbeterpunten van duurzaamheid in de stad best voor de hand. "Laat zien waar je als gemeente mee bezig bent, maak het zichtbaar, doe burgerraden, inspraakmomenten; zo wordt je beleid gedragen. Zo snappen mensen welke stappen je zet." NH Nieuws heeft de gemeente Alkmaar vragen gesteld over de gemaakte afwegingen - rondom duurzaamheid en de hoge energieprijzen - van de nieuwe zomerversiering en de winterverlichting in de stad, die in de middag al aanstaat. De gemeente is tot op heden nog niet met een reactie gekomen.