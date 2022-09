Koopjes en koeienbillen in Alkmaar: 'Mooi moment voor verbinding tussen stad en land'

De laatste woensdag van september betekent in Alkmaar sinds jaar en dag koopjes jagen en vee kijken in de stad. Na twee coronajaren is het vandaag weer lappendag én landbouwdag. Volgens de organisator diervriendelijker en met aandacht voor moderne landbouwtechnieken. "In deze tijd van polarisatie over de boeren is dit een mooi moment voor verbinding."

Wim van Reenen

"Als je deze foto morgen maakt, is het hartstikke druk hier!" Dat roept een man die zijn fiets neerzet tegen een van de houten schavotten langs de Marktstraat in de binnenstad. Alles is klaargemaakt voor Landbouwdag waar iedereen kennis kan maken met de agrarische sector. Vanaf vandaag om 10.00 uur zijn op de plek van de schavotten dan ook dikbilkoeien te bewonderen. Daarnaast zijn er paarden op het Waagplein en staan de geiten op het Hofplein. Allemaal op hun mooist om gekeurd te worden. En waar er vroeger ook gevogelte was, is dat dit jaar weer niet zo, vertelt organisator Wim van Reenen aan NH Nieuws. . "Naast dat er een vervoersverbod is in de regio, heb we eigenlijk al jaren geen vogels meer. En ook andere kleine dieren doen we niet. We zijn toch wat voorzichtiger geworden als het gaat om diervriendelijkheid." Tekst gaat door onder de foto.

Maaike Polder / NH Nieuws

Hij is ook vestigingsdirecteur van de agrarische tak van Vonk (vroeger het Clusius College). De leerlingen daar hebben zoals elk jaar ook een belangrijk aandeel bij de landbouwdag, met de paarden, zoals hier te lezen in een reportage van de Alkmaarse Courant, maar ook met een online speurtocht. Ook is er op de Gedempte Nieuwesloot een markt van streekproducten uit Noord-Holland en is er aandacht voor het Alkmaars goud, de kaas uit onze stad. Tekst gaat door onder de foto.

Landbouwdag in 1986 - Berend Ulrich

Op de vraag of er nog boerenacties worden verwacht antwoordt de organisator dat hij dit niet weet en ook niet verwacht. "Misschien hangt er een vlag ondersteboven, maar verder hebben we geen aanwijzingen daarvoor. We zijn er hartstikke blij mee dat het na twee jaar weer doorgaat. Het is een feest voor de mensen in de stad en uit de agrarische sector." Lappendag Natuurlijk kan je vandaag de hele dag ook voor 'koopjes' terecht in de Alkmaarse binnenstad - al is 'Lappendag' dit jaar wel iets anders ingedeeld. Vanwege de verbouwing aan de Laat staan de kramen op het Ritsevoort en een klein stukje Laat, de Koorstraat, Heul, Bagijnenstraat, Kerkplein, Canadaplein, Paardenmarkt, St. Laurensstraat, Sint Sebastiaanstraat en de Dubbele Buurt. Onze mediapartner Alkmaar Centraal maakt vandaag een reportage over Lappendag / Landbouwdag 2022. Die kan je morgen zien bij NH en Alkmaar Centraal.

Maaike Polder / NH Nieuws