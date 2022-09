Zijper huisartsen samen in één centrum: 'Anders is er straks geen huisarts meer'

De Zijper Huisartsengroep gaat samenwerken om de toekomstige hulp aan inwoners te waarborgen. De vijf afzonderlijke praktijken willen samen vanuit één nieuw gezondheidscentrum gaan werken. Dat betekent wel het vertrek van de praktijken uit de dorpen. "Met pijn in het hart", zegt praktijkmanager Ellen Kuilboer, "maar anders is er straks geen huisarts meer. Niet meteen morgen, maar wel over een paar jaar."

Het gaat om vijf huisartspraktijken in Petten, Callantsoog, 't Zand, Schagerbrug en Sint Maartensbrug. Zij vertrekken uit de dorpen om vanuit één centrum te kunnen werken. Volgens de huisartsen is het nodig om de zorg in de toekomst te garanderen met het oog op het tekort aan huisartsen op het platteland. Het aantal huisartsen in ons land vermindert en om de werkdruk te verdelen zou het voor jonge artsen aantrekkelijker zijn om zich te vestigen in het gezondheidscentrum.

Vacatures

"Het is niet zozeer of zittende huisartsen het willen. Dit is wat toekomstige huisartsen willen", zegt Ellen Kuilboer, praktijkmanager van de Zijper Huisartsen. "We willen aankomende artsen van dienst zijn en de toegang voor patiënten tot huisartsen waarborgen. Dat is noodzakelijk." Afgelopen jaar zijn in de regio al meerdere vacatures ingevuld door jonge huisartsen uit de Randstad, aldus de organisatie Huisartsen Kop Noord-Holland.

