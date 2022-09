Drukste ochtendspits van dit jaar; Amsterdam lastig bereikbaar

Deze ochtend is het chaos op de wegen in de provincie Noord-Holland door meerdere ongelukken en het herfstweer. Door het hele land stond er rond 08:30 in totaal meer dan 900 kilometer file. Daarmee is het de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe, meldt de ANWB Verkeersinformatie.

Opvallend is dat het deze ochtend ook lastiger is om Amsterdam te bereiken. "Het is overal heel druk, maar zeker rond Amsterdam. Daar is het niet altijd zo druk vergeleken met Rotterdam en Eindhoven bijvoorbeeld. Dus dat is opmerkelijk."

Op de A7 vanaf Hoorn staan mensen al in de file. Ook op de A8 bij Zaanstad staat het de hele ochtend al stil. "Daar wordt de vangrail gerepareerd na een ongeluk. Dat geeft op dit moment wel een uur vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht", vertelt de woordvoerder van de ANWB. "Deze blijft tot 10.30 uur vanmorgen afgesloten."