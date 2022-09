Heldhaftige hond voorkomt dat baasje beroofd wordt door dief te bijten

Aan de Tjotterlaan in Zaandam hebben twee mannen op een scooter geprobeerd een vrouw te beroven afgelopen zaterdagnacht rond 1.40 uur. Dit lukte ze niet omdat de hond zich ermee bemoeide. Hij beet een van de dieven in zijn arm, waarna ze zonder buit wegreden.

De vrouw loopt die nacht een blokje om met haar hond. Als zij van de Jachtenlaan naar de Tjotterlaan oversteekt, komt er opeens een scooter achter haar op de stoep rijden. Kort daarna stopt de scooter naast haar. De achterste van twee mannen probeert met geweld haar spullen af te pakken, waarna een worsteling ontstaat waarbij de vrouw gewond raakt.

De bestuurder van de scooter begint zich er ook mee te bemoeien en dan grijpt de hond in. Hij springt op en bijt de bestuurder in zijn arm, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Eenmaal gebeten geven de mannen het op en ze rijden snel weg.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. De grijze of blauwe scooter, reed snel weg in de richting van de Dr. Martin Luther Kingweg. De mannen op scooter worden tussen de 17 en 20 jaar oud geschat.