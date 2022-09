Amsterdam NL V Oma Willy verstelt gratis kleren van mensen uit de Jordaan: "Het contact is hartverwarmend"

In de Jordaan hangen flyers over de 84-jarige Oma Willy. Ze biedt aan om kleding te verstellen. Sokken stoppen, knopen doorzetten of voeringen repareren: Oma Willy doet het gratis, omdat ze het leuk vindt. En stiekem hoopt ze dat andere mensen zich bij haar aansluiten.

Inmiddels heeft Oma Willy zó veel kleren gerepareerd, dat ze zo langzamerhand wel weet wat het vaakst kapot gaat. "Altijd weer die onderbroeken van jongetjes", roept ze terwijl ze er een aan het repareren is. "Wat doet die piemel in dat broekje. Ik snap nooit waarom het daar altijd stuk is." Tekst gaat door onder de foto.

Drie à vier keer per week komen mensen langs. "Het is een dwarsdoorsnede van de samenleving", vertelt Oma Willy. "Een modeontwerper, een uitvaartbegeleidster, een zwemdocent, een kapster." En niet te vergeten: "Een conductrice van de trein. Die is zo leuk! Omdat ze zo rechtop loopt." PR-meisje Naast dat ze het dus leuk vindt om te doen, is er ook een andere reden waarom Willy geen geld vraagt: "Ik heb het niet nodig." Bovendien: "Het contact met de mensen is fijn, hartverwarmend. En ik kan alles doorgeven aan mensen." "Ik ken nu bijvoorbeeld een pedicure. Een hele goede – ze heeft me al twee keer behandeld – maar ze heeft niet genoeg werk. Ik kan dan aan iemand vragen 'heb je al een pedicure?' Ik ben dus echt een PR-meisje. Daarom zeg ik altijd: geven is krijgen. Als je geeft krijg je dank terug, maar je kunt ook, maar je kunt ook contacten uitwisselen." Stiekem hoopt Oma Willy dat ook andere Amsterdammers meedoen. "Het allerbelangrijkste is toch dat het milieuvriendelijk is. Recycling, daar moeten we naartoe."