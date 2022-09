Handbaltrainer Geert Hinkens: "Je moet niet denken dat je alles weet"

Trainer Geert Hinskens is bezig aan zijn eerste seizoen bij de handballers van Volendam. De pas 32-jarige trainer en is allesbehalve van autoritair. "Ik probeer mijzelf van alle kanten te ontwikkelen. Ik ga vooral niet denken van ik doe alles zelf, want ik weet alles zo goed", vertelt Hinskens.

Doordat Hinskens nog behoorlijk jong is, vroeg hij bewust of Gerrie Eijlers assistent-trainer wilde worden in het vissersdorp."Hij is een stuk ouder (42 red.) en heeft veel ervaring. Hij is nu keeperstrainer bij het Nederlands team", vertelt Hinskens.

Vaste basis

De afgelopen jaren was het een komen en gaan van handballers bij Volendam. Iets wat de nieuwe trainer wil gaan veranderen. "Dat is wel één van de speerpunten. Ook samen met het bestuur willen wij graag één vaste groep hebben. Het zou mooi zijn als je een stuk of tien spelers hebt die een paar jaar bij de club spelen", blikt Hinskens vooruit.

NH Sport kreeg zaterdag een kijkje achter de schermen bij de thuiswedstrijd tegen Bevo en maakte de bovenstaande reportage.