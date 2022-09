Raak de Vlag met Beau Reus: "Laat me hier te kakken zetten"

Één van de meest enthousiaste Noord-Hollandse profvoetballers is zonder twijfel Beau Reus. De lange goalie uit Alkmaar verruilde deze zomer AZ voor het Belgische Beveren. En op z'n vrije dag kwam hij graag even terug voor een potje Raak de Vlag. "Ik dacht dat het de regenboogvlag was."

In het veld staat Beau Reus mede bekend om zijn prima trap, maar bij Raak de Vlag zag hij meermaals een 'heggie' over het hoofd. Daardoor vinden we de voormalig doelman van AZ terug op plek zes. "Laat me hier te kakken zetten." Volgende week weer een oud-AZ'er, dan is het de beurt aan Bram Franken.

Stand Raak de Vlag: