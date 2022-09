Johnny Manuhutu, na 50 jaar Massada nog steeds niet uitgespeeld

In de bossen in Huizen, in wat dan kamp Almere heet, groeit Johnny op. In het kamp, dat als tijdelijke huisvesting dient voor een groep van 300 Molukkers, vormt Manuhutu samen met zijn broer een eigen bandje, de Eagles. Het zijn hun eerste stappen richting succes.

In 1951 worden de eerste Molukkers, oud KNIL-militairen, naar Nederland gehaald. Tegen hen en hun gezinnen wordt gezegd dat het voor een half jaar zal zijn. Ze worden verspreid door het land ondergebracht in barakken. In Huizen zijn dat er 12, met 300 bewoners, omringd door prikkeldraad. Het leven is zwaar. Drank en drugsgebruik komen veel voor.

"Het kamp was leuk voor kleine kinderen, want je kon overal lekker spelen, maar de ouders zaten vol frustraties", vertelt Johnny. "Zij mochten niet werken en een beheerder zorgde ervoor dat ze het terrein niet af gingen. Vijf jaar lang konden zij het kamp niet uit. Mijn vader had een oorlogstrauma en dronk om te vergeten. Wij werden geslagen en vernederd. Het was heel moeilijk. Veel jongeren zochten ook hun uitvlucht in de drugs. Maar mijn broer en ik hadden de muziek."