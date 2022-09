Weten hoe druk het écht is op Schiphol? Deze Facebookgroepen zitten er bovenop

Moet je nou echt vier uur van tevoren op Schiphol zijn om je vlucht te halen of is vandaag nou net een uitzondering, en kun je binnen twintig minuten fluitend door de beveiligingscontrole? Via de site van Schiphol word je niet veel wijzer, de informatie daarop is summier en de betrouwbaarheid twijfelachtig. Inmiddels zijn er meerdere Facebookgroepen met tienduizenden volgers die vrijwel van minuut tot minuut de actuele wachttijden met elkaar delen.

De website van Schiphol geeft aan dat er vandaag een drukke dag wordt verwacht. Ondanks dat het al laat in de middag is, blijft het bij een verwachting. "Je staat langer in de rij en kan (grotendeels overdekt) buitenom geleid worden", meldt de druktemeter met twee poppetjes.

Een poppetje staat voor een normale dag, twee voor een drukke dag en drie staat voor piekdag. Maar wie een bestemming of vluchtnummer in het zoekvenster typt, krijgt in tegenstelling tot de algemene pagina te zien dat het een piekdag is.

Het wordt allemaal niet veel duidelijker na het bellen met de woordvoering van Schiphol. "Het is bedrijvig, maar beheersbaar", laat de luchthaven aan NH Nieuws weten. Hoe lang er in de rij voor de beveiligingscontrole gewacht moet worden, weet de woordvoerder aan de lijn niet. Wel dat er rijen staan of stonden in de tenten.

Schiphol biedt dus summiere informatie waar reizigers vrij weinig aan hebben. Die conclusie trok Assenaar Remco Knijpstra afgelopen zomer zelf ook. Hij vloog in juli naar Bangkok. Met de beelden van de aanhoudende chaos op Schiphol in zijn hoofd, ging hij via Facebook op zoek naar een pagina waarop reizigers elkaar op de hoogte brachten over de drukte en wachttijden. Tevergeefs.

Ruim 10.000 leden

Dat niet alleen Remco behoefte had aan een pagina waar ervaringen worden gedeeld, bleek snel nadat hij het heft zelf maar in handen nam en de Facebookgroep 'Rijen en drukte Schiphol' lanceerde. Binnen een maand had hij al zo'n 6.000 leden: reizigers die foto's en video's van rijen, actuele wachttijden en tips met elkaar delen.

Inmiddels heeft zijn pagina ruim 10.000 leden. Ook vandaag is er volop gedeeld. Terwijl de tegenstrijdige berichten van Schiphol je wellicht in verwarring kunnen brengen, liegen de berichten en foto's van de Facebookgroep er niet om: de wachtrij begon aan het begin van de middag helemaal in de tijdelijke terminal van Schiphol. Pas daarna komen de tenten pas. Opnieuw urenlang in de rij dus.

Betrouwbaar

Remco's reis naar Thailand is al een tijdje terug en een volgende vliegreis zit er voorlopig niet in. Voor hem geen reden om zijn Facebookpagina op te doeken, laat hij aan NH Nieuws weten. Sterker nog, hij blijft ook beheerder om de groep betrouwbaar te houden en spam, reclame en andere onzin te verwijderen. "Actueler krijg je het niet", aldus Remco.