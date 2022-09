Bewoners polderwegen willen maatregelen: 'Te veel ongevallen door te hoge snelheid'

Bewoners van de Bosweg in 't Zand zijn het zat. Er wordt structureel te hard gereden en na opnieuw twee zware ongevallen dit jaar, willen de bewoners dat de gemeente ingrijpt. "Het is voor bewoners emotioneel te zwaar om deze last te dragen en we willen dit niet nog een keer meemaken."

Ook op andere polderwegen als de Belkmerweg tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug en langs de Grote Sloot meten bewoners vaak snelheden van boven de 80 kilometer per uur. Het is een groot probleem voor de gemeente Schagen, zegt wethouder Hans Heddes: "Als je normaal 60 rijdt, dan zijn het geen gevaarlijke wegen, maar als je als een idioot over zo'n weg rijdt dan is het een gevaarlijke weg. Er wordt wel eens 100 gemeten."

Maaike Vonderbank van de Bosweg heeft zich opgeworpen om de veiligheid van de polderweg aan te pakken. De dochter van buren verderop raakte begin dit jaar in coma, nadat zij met hoge snelheid van achteren werd aan gereden. Vonderbank: "Het zoveelste ongeval. De Bosweg is een lange rechte weg die automobilisten uitnodigt hard te rijden. Al jaren vragen we om maatregelen die de snelheid uit de weg halen."

De gemeente Schagen is met bewoners in gesprek om maatregelen te nemen. Er wordt gedacht aan verkeersdrempels en mogelijk verkeerssluizen met beweegbare palen. Heddes: "We kunnen dit niet voor elke polderweg doen of wegen afsluiten, dat is bijna ondoenlijk. We zitten in een groot bollengebied en er moeten trekkers en vrachtwagens langs kunnen."

'Individuele actie'

Bewoners van de polderwegen in het bollengebied klagen vaak over personeel van agrarische uitzendbureaus dat te hard zou rijden. Die zorg deelt ook Koen van Diepen, directeur van uitzendbureau Mondial aan de Bosweg. Hij wijst zijn personeel iedere dag op de verkeersregels voordat ze een auto meekrijgen. "We zitten er bovenop. We hebben een familielid verloren op de Bosweg door een verkeersongeval. Het blijven individuele acties van chauffeurs. Onze auto's krijgen snelheidsbegrenzers en we kunnen iedereen volgen."

Inmiddels heeft de gemeente Schagen tijdelijke maatregelen genomen om automobilisten te waarschuwen dat ze niet harder mogen dan 60 kilometer per uur. Bij de Bosweg staan ook borden dat de weg alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Bewoner Maaike Vonderbank hoopt op meer structurele oplossingen: "We willen dat er rustiger verkeer door de weg rijdt. Daar hebben we extra maatregelen voor nodig. En zeker niet nog meer ongelukken op de weg. Dat willen we niet nog een keer ervaren."