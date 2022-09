Emotioneel einde van geslaagd WK driebanden in Heerhugowaard: "We hebben het geflikt"

De opluchting bij Dirk Snip was groot. De organisator van het WK driebanden voor junioren in Heerhugowaard zag het evenement drie keer uitgesteld worden, maar eindelijk was het dan zover. "We willen voor de junioren dezelfde ambiance als voor de professionals neerzetten", zegt Snip.

In het hotel Heer Hugo was het negen dagen lang genieten van topbiljart. Met The Night of the Balls, het WK voor vrouwen en het WK junioren konden driebandliefhebbers hun hart ophalen.

Internationale allure

De registratie van het evenement was in handen van een speciaal ingevolgen cameraploeg uit Zuid-Korea. In opdracht van de wereldbiljartbond UMB verzorgden zij de livestream die onder anderen werd uitgezonden in Zuid-Korea, Vietnam, Brazilië, Spanje, België en Nederland. "Ze kwamen met 35 koffers aan op Schiphol", zegt Snip lachend achter de schermen. "Ik ben met mijn aanhangwagen naar Schiphol gereden en heb met drie handhavers ruzie gehad."

Traantje

Voor Snip was het ook een emotioneel weekend. Op zondag sprak hij de mensen nog even toe en toen liep hij vol. "Dat zegt heel veel over mij en hoe ik het heb beleefd", reageert Snip.

De 16-jarige Burak Hashas was in de finale veel te sterk voor de Griek Dimitrios Seleventas. Met de 35-10 overwinning legde de Turkse drieband-speler beslag op de wereldtitel bij de junioren en kwam er een einde aan negen dagen lang topbiljart in Heerhugowaard.