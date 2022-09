Een feestje met Floris V, want de beroemde Alkmaarse Munnikenweg is 750 jaar

De Munnikenweg in Alkmaar bestaat 750 jaar en dat werd zaterdag uitgebreid gevierd. Speciale gast was Floris de Vijfde, met verve gespeeld door Oudorper Gerard Reus.

"Floris heeft in 1272, in de opmars naar een strijd tegen de Westfriezen, die weg verbreed, maar vooral verhoogd, zodat hij een permanente uitvalroute had richting West-Friesland."

In 1282 versloeg Floris V de Westfriezen en om zijn positie te versterken, liet hij rond 1288 de Middelburg en de Nieuwburg bouwen. De Munnikenweg kronkelde destijds langs de burchten en een klooster. Pas 150 jaar geleden werd de karakteristieke kasseienweg gelegd.

Een hoogtepunt van het jubileum was de ondertekening van het 'Verdrag van Verdraagzaamheid' door graaf Floris en burgemeester Anja Schouten. "Ik zal zo even een appje sturen naar mijn college in Hoorn om te zeggen dat de vrede weer getekend is", grapte ze. Voor de burgemeester is de weg een mooi symbool. "Het verbindt mensen en het verbindt delen van onze provincie, en dat is hartstikke belangrijk."

Bij Speeltuinvereniging OKB is een expositie geopend met als thema 750 jaar Munnikenweg. De tentoonstelling bestaat onder andere uit oude foto's en foto's van een fotowedstrijd, met daarbij een verhaal. Die blijft tot en met vrijdag 30 september. Daarna zal de expo rondreizen door Oudorp.