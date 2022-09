Multifunctioneel gebouw Schellinkhout gaat gemeente fors meer kosten: 1,3 miljoen extra nodig

Voor het het ontwerp van de Multifunctionele Accomodatie (MFA) in Schellinkhout gaan de handen op elkaar, maar het prijskaartje zorgt voor een flink obstakel. Vanwege de gestegen bouwprijzen is er 1,3 miljoen euro extra nodig. Daarmee lopen de kosten voor het hele project op naar ruim boven de 5 miljoen euro.

Als een verrassing komt het niet. Eerder uitte de politiek in Drechterland al haar zorgen dat de vrijgemaakte budgetten - zo'n 4 miljoen euro - met de sterk stijgende bouwkosten niet toereikend zijn. "De kans is groot dat de budgetten van toen onvoldoende zijn", vertelde VVD-fractievoorzitter Robbert Oud in juni aan NH Nieuws/WEEFF.

Om dit te onderzoeken, is bij het voorlopig ontwerp een grove schatting gemaakt. Hieruit blijkt dat het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget inderdaad te laag is. Oorzaak: een aanpassing van de vloeroppervlakte en prijsstijgingen in de bouw.

Versobering project levert niet genoeg op

Volgens wethouder Simone Visser (Welzijn) is er al flink bezuinigd op de bouwkosten. "Met de doorgevoerde bezuinigingen is het ontwerp een stuk versoberd. Ik ben blij dat ondanks deze bezuinigingen het huidige voorlopig ontwerp wel breed wordt gedragen door alle betrokken partijen."

Ook ziet Visser dat een dorpscentrum belangrijk is: "Om Schellinkhout ook in de toekomst vitaal te houden is een centrale plek voor ontmoeting, beweging en onderwijs noodzakelijk. Dit voorlopig ontwerp voldoet aan de gewenste multifunctionaliteit van het gebouw en aan de visie van het onderwijs en kinderopvang en sluit ook aan bij de wensen van de inwoners van Schellinkhout.”

Op 10 oktober wordt tijdens de rondetafelgesprekken het voorstel om een budget van 1,3 miljoen euro vrij te maken besproken. Twee weken later neemt de gemeenteraad een besluit.