OFC baalt: amateurclub mag bekerkraker tegen Sparta niet op eigen veld spelen

"Voor ons is het geweldig dat we tegen een eredivisieploeg mogen aantreden. Het vervelende is alleen dat we niet op ons eigen complex mogen spelen. De KNVB heeft aangegeven dat de lichtinstallatie niet voldoende licht geeft. We moeten nu uitwijken naar een andere accommodatie en dat is doodzonde", aldus de teleurgestelde De Vries.

Ondanks het slechte nieuws en de tegenvallende resultaten in de competitie (OFC staat laatste) zijn de Oostzaners positief gestemd over de kansen in het bekertoernooi. "Het thuisvoordeel zijn we tegen Sparta kwijt. Toch is een stunt niet uitgesloten. Enkele seizoenen geleden schakelde het Amsterdamse Swift de mannen van Vitesse uit. Het is dus mogelijk. Zolang we er in geloven is alles haalbaar." Overigens speelde Swift die bekerwedstrijd wel gewoon op het eigen, verouderde kunstgrasveld aan het Olympiaplein in Amsterdam.

Alternatieven

OFC bekijkt waar de wedstrijd wel gespeeld kan worden. Opties zijn sportpark Kalverhoek in Wijdwormer, het stadion van FC Volendam of sportpark Goed Genoeg waar AFC speelt.