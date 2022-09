Meerdere katalysatoren gestolen dit weekend, 'waarschijnlijk door criminele bende'

De locaties van de diefstal concentreren zich volgens de politie niet rond één plek in de mediastad, maar zijn verspreid. Zo zijn er katalysatoren gestolen op onder anderen de Oud Loosdrechtseweg, Oosterengweg, Lorentzweg, Korenbloemstraat en Bosboom Toussaintlaan.

"Uit ervaring weten wij dat dit waarschijnlijk gaat om een bende criminelen die een dorp of stad binnenkomen, rond gaan shoppen en dan weer vertrekken", zo laat de woordvoerder van de politie weten.

Eén van de slachtoffers is Venetta Boneva. In de omgeving van de Oude Loosdrechtseweg trof ze haar auto aan op een stapeltje stenen en zonder katalysator. Na een bericht in de buurtapp bleek ze niet de enige met het probleem. "Blijkbaar is er een katalysatorbende hier in Hilversum", zegt ze.

Duur grapje

Wie ook slachtoffer is geworden is Janine van Ritbergen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de katalysator van onder haar auto gestolen die geparkeerd stond in de Constantiastraat. "Ik stond rond half negen 's ochtends voor de deur met mijn drie kinderen om naar de bakker te gaan."

Toen zag ze iets raars aan haar auto. "Er stond een baksteen bij mijn achterwiel. En de rechtervoorkant van de auto was omhoog gelift door een stapel bakstenen. In eerste instantie dacht ik zelfs dat het niet onze auto was."

