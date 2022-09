Haat en seksisme hinderen vrouwelijke politici: "Ik was opeens een D66-doos"

Vrouwelijke raadsleden krijgen meer haat over zich heen dan mannen. Online seksisme beperkt vrouwen in hun werk en in hun ambities. Dat concludeert kennisinstituut Atria vandaag uit onderzoek onder raadsleden. Dilia Leitner uit Haarlem was tot en met dit jaar twaalf jaar raadslid en heeft ervaren dat het seksisme zelfs dieper geworteld is in de politiek. "Er is meer aan de hand. Het seksisme is een onbewust en heel subtiel samenspel."

Hoe vreselijk online haat kan zijn, merkte Dilia in 2013. Landelijke media gingen aan de haal met een opmerking die aan haar werd toegeschreven over Marokkaanse criminelen in Haarlem. 'Woning, werk en een wijf', dat zouden die jongens nodig hebben. Nadat Geert Wilders hierover had getwitterd, werd het account van het Haarlemse D66-raadslid overspoeld met doodsbedreigingen, aangevuld met weinig subtiele vuilbekkerij als dat ze 'overal en nergens genomen moest worden'. Dilia schrok onder meer enorm van de seksistische lading en deed aangifte. Daar is uiteindelijk niets mee gedaan. Ze kreeg destijds wel politiebegeleiding.

Quote "Ik denk dat ze het erg vonden dat ik dat woord als vrouw had gebruikt" Dilia Leitner

Ze kijkt er nu genuanceerd op terug. "Het waren allemaal mannen die reageerden. Ik denk dat ze het erg vonden dat ik als vrouw verwees naar het woord 'wijf', dat voorkomt in de bekende uitdrukking uit de Amsterdamse aanpak van probleemjongeren: Woning, Werk, Wijf. Maar ik denk dat de haat ook voortkwam uit het feit dat ik D66'er ben. Ik was opeens toch een beetje een D66-doos. Gelukkig bleef het destijds bij online-berichten. Nu is het veel erger dan toen met de online-haat. Mensen zoeken politici nu ook op, zoals de ministers Sigrid Kaag en Christianne van der Wal." Subtiele seksisme Dilia ziet er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Ze is er 'niet vies van er representatief uit te zien', zoals ze zelf zegt. Maar zij merkte daarbij dat dat vaak betekende dat haar uiterlijk afleidde van de kwaliteiten in te brengen had. Daarom heeft ze Dilia meegewerkt aan het onderzoek van kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria, omdat zij wil wijzen op het subtiele seksisme dat in de plaatselijke politiek rondwaart. Meisjes zijn aardig Ze was acht jaar fractievoorzitter van de D66-fractie, die een deel daarvan zelfs de grootste van de raad was. Toch merkte ze dat het verschil maakte dat ze vrouw is. Mannen zijn blijkbaar de norm. "Het gaat echt om een subtiel bouwwerk zoals seksisme werkt. Eerst krijg je veel complimenten over je uiterlijk. Hartstikke leuk. Tot het begon op te vallen dat dat stééds gebeurde en soms alleen daarover ging. Ook in mijn eigen partij. hoor. De politiek is een uitvergroting van het normale leven. Vrouwen krijgen minder vaak aandacht voor competenties en kwaliteiten. Eerder hoor je dingen als hoe lief je bent, of hoe je eruitziet. Net als bij kleine jongens en meisjes. De meisjes zijn aardig, de jongens sterk en slim. Als het goed ging in de fractie, was het toeval. En niet vanwege mijn kwaliteiten. Het zijn vaak subtiele verschillen. Je moet je als vrouw net iets meer laten zien." Johan Cruijff Dilia haalt Johan Cruijff aan. "Je ziet het pas als je het door hebt. En dan kan je het ook niet meer niet-zien. Bij mannen gaan mensen er automatisch vanuit dat ze heel snel wethouder willen worden. Ik moest dat er toch elke keer weer zélf bij zeggen."

Quote "Als je kinderen kunt opvoeden, dan kan je de politiek ook aan" Dilia Leitner