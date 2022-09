Volendammers beschoten door speelgoedpistool met punaises: 'Zat vast in m'n hoofd'

In Volendam zijn gisteren meerdere mensen vanuit een auto beschoten met een nerf pistool (speelgoedpistool) met daaraan een punaise. "Mijn eerste gedachte was dat het een balletje tegen mijn hoofd was, maar naar langer voelen bleek het vast te zitten in mijn hoofd. Ik trok het eruit en was verbijsterd om een punaise te vinden", vertelt Monica aan NH Nieuws.

Vervolgens werd er met een nerf pistool op haar geschoten. "Ik schrok me dood en begon pijn te voelen boven mijn rechteroor, mijn eerste gedachte was dat het een balletje tegen mijn hoofd was, maar naar langer voelen bleek het vast te zitten in mijn hoofd. Ik trok het eruit en was verbijsterd om een punaise te vinden."

De Volendamse ging gisteravond rond half 7 een luchtje scheppen met haar vriend en liep in de Burgemeester van Baarstraat. "We liepen net voorbij de fietswinkel en waren bezig met een spelletje op ons telefoon en hadden niet door dat de rijdende auto naast ons zijn raam naar beneden deed."

"Een paar centimeter verder en het had in mijn oog gezeten"

Monica en haar vriend kijken op dat moment nog of ze de auto kunnen zien, maar die was al de hoek omgereden. "Het was de meest bizarre en vage situatie. We waren allebei geschokt. We pakten de nerf dart van de grond en liepen gelijk weer terug naar huis", vertelt ze.

Thuis vliegt er van alles door haar hoofd: "Wat was dit en waarom? Een paar centimeter verder en het had in mijn oog gezeten. Of wat als ik ziek word van een vieze punaise?, misschien waren dit drugsgebruikers die het leuk vinden om drugs via punaises te verspreiden."

Niet de enige

Ze liet het even bezinken en deelt een paar uur later haar verhaal op Facebook. "Om te kijken of andere mensen dit ook hadden of dat dit gewoon doelgericht was. Ik was soort van blij om te zien dat ik niet de enige was. Ik heb er een melding van gedaan bij de politie en die vonden het ook maar erg zorgwekkend en raar."

Monica hoopt dat iemand het kenteken weet van de auto, zodat de daders gepakt kunnen worden. "Op Facebook zag ik dat iemand zei dat het een zilveren Volkswagen Golf was." Daar liepen een man en vrouw in de Leendert Spaanderlaan en die werden ook beschoten met eenzelfde soort nerf pistool met punaises.

Het is overigens niet nieuw dat er met een speelgoedpistool geschoten wordt op mensen. Twee weken geleden werden gasten van bar Prik aan de Spuistraat in Amsterdam beschoten met een gel blaster.

Trend op TikTok

Het is een nieuwe trend op socialmediaplatform TikTok: de gel blaster challenge. Hierbij schieten mensen met de gel blaster, een soort paintballgeweer met gelballetjes, op voorbijgangers en wordt de reactie gefilmd. Ook in Haarlemmermeer werden mensen beschoten met zo'n geweer en daar zijn meerdere jongeren opgepakt.

De Volendamse is erg verward over waarom iemand zoiets doet. "Dit hele gedoe was natuurlijk goed gepland, want je moet best wat voorbereiding doen om heel veel punaises te plakken aan darts en mensen dan te gaan beschieten vanuit een rijdende auto.

Ik ben gelukkig oké, maar gewoon erg verward over wat voor kick je hier uithaalt", vertelt de Volendamse. "Eerlijk gezegd is het gewoon heel triest als je oudere mensen en kinderen op straat gaat beschieten met een speelgoedpistool met een punaise eraan."