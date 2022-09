Ziekenhuis start met hulp voor jonge kankerpatiënten: "Janneke wilde nog studeren"

18 jaar en dan kanker krijgen. Het overkwam Janneke, de dochter van Heleen Keur uit Andijk. Een leeftijd waarop je plannen voor de toekomst maakt. "Ze was bezig met haar examen en wilde psychologie gaan studeren aan de VU." En dan ziek worden vraagt om een andere vorm van begeleiding. Daarom start het Dijklander Ziekenhuis nu met gespecialiseerde zorg voor deze groep.

Janneke Keur (20) overleed aan kanker - Familie Keur

Jaarlijks krijgen 3.900 Nederlanders tussen de 18 en 39 het bericht dat ze kanker hebben. In het Dijklander zijn het er ongeveer 80 per jaar. Het overkwam ook de Andijkse Janneke, waarna haar leven in één klap volledig op de kop stond. "Ze kreeg te horen dat ze agressieve vorm van kanker had", vertelt moeder Heleen. Nog geen twee jaar later, en pas twintig jaar oud, overlijdt Janneke aan de gevolgen van haar ziekte. Dat jonge mensen andere begeleiding nodig hebben was ook voor Heleen en haar dochter al snel na de diagnose duidelijk. "Ze werd op een zaal geplaatst bij oudere mensen. Ook had ze geen plek waar ze een serie kon kijken of even samen kon zijn met vriendinnen." Speciale zorg Het Dijklander Ziekenhuis start daarom nu met AYA-zorg (Adolescents & Young Adults). "De diagnose kanker heeft op deze groep een heel andere impact. De meeste mensen die kanker krijgen zijn vaak zestig jaar en ouder", zegt woordvoerder Ellen van Ruiten. "Deze mensen zijn vaak in de bloei van hun leven en druk bezig met bijvoorbeeld studeren of het stichten van een gezin." Heleen Keur en haar gezin zijn de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de AYA-zorg, die toen steeds meer van de grond kwam. Ze is blij dat het breder wordt opgepakt in het ziekenhuis, maar heeft ook aanmerkingen. "Als het over AYA gaat, dan wordt er sneller gedacht aan mensen die aan het begin staan van hun carrière of gezinsleven", licht ze toe. "Aan mensen die achter in de twintig of begin dertig zijn. Janneke was achttien en bezig met andere dingen, zoals haar school en uitgaan."

Quote "Als het over AYA gaat, dan wordt er sneller gedacht aan mensen die aan het begin staan van hun carrière of gezinsleven." Heleen keur - moeder van janneke

"De zorg die aangeboden wordt is niet nieuw in Nederland, maar wij zijn wel heel blij dat wij als Dijklander Ziekenhuis nu onderdeel uitmaken van deze AYA-zorg", gaat Van Ruiten verder. "We krijgen toegang tot een groot netwerk van zorgprofessionals en kunnen onze patiënten nog meer aandacht en hulp bieden." Zo kunnen de mensen met de diagnose kanker bijvoorbeeld hulp krijgen bij vragen over hun hypotheek. Maar ook is uit onderzoek gebleken dat kankercellen zich soms anders gedragen in jongvolwassen lichamen. Daarom wordt de zorg specifiek afgestemd op deze patiëntgroep. Oproep om begeleiding bij scholen Ook Heleen Keur is enthousiast over de start van de AYA-zorg in het Dijklander Ziekenhuis, en zou graag zien dat de specialistische hulp en begeleiding ook wordt aangeboden op scholen en universiteiten. Haar dochter Janneke wilde haar studie ondanks haar ziekte graag voortzetten, maar kwam er achter dat er op de universiteit weinig tot geen begeleiding was. Ook voor haar zus, die studeert aan de Vrije Universiteit, was er geen persoon of afdeling waar zij terecht kon met vragen en moeilijkheden. "Al is er alleen maar een loket waar ze terecht kunnen, dan zou dat al heel veel schelen", zegt Heleen. "Hoewel het een unieke situatie was, leek er wel een soort onwil op haar school te zijn. Online lessen volgen kon toen niet, al gebeurde dat later wel vanwege corona. Het zou daarom mooi zijn als ook zij specialistische hulp kunnen aanbieden."