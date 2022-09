Hilversumse Philipscomplex wordt klaargemaakt voor opvang 500 vluchtelingen

Een kleine twee maanden terug zoemde het bericht van de opvang van 500 vluchtelingen al rond in de omgeving van het Philipscomplex.

Vanwege de ontstane onrust in de buurt probeerde de gemeente de boel al snel te sussen. Buurtbewoners kregen een brief dat de gemeente wel onderzoek deed naar de geschiktheid van de locatie voor vluchtelingenopvang. Daarbij werd opgemerkt dat het aantal van 500 vluchtelingen een gerucht was. De komst van tientallen of zelfs honderden vluchtelingen was absoluut niet uitgesloten, was te lezen.

Wel vijfhonderd vluchtelingen

Maar het aantal van 500 blijkt wel waarheid te zijn, nu het onderzoek heeft uitgewezen dat één van de gebouwen prima kan fungeren als tijdelijke opvanglocatie. Vanaf het begin van het nieuwe jaar zou de gemeente dit gebouw in gebruik kunnen nemen.

De rekening hiervoor wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat al akkoord is met deze locatie. Met deze nieuwe opvangplek - Hilversum vangt al sinds maart Oekraïense vluchtelingen op in het oude VARA-complex aan de Heuvellaan - heeft de gemeente een tweede grote opvanglocatie. Daarmee geeft Hilversum gehoor aan het verzoek van het kabinet om meer vluchtelingen onderdak te bieden.